新汽車時代 商機無限錢景俏 概念股飆速

分享 facebook 【作者／許博傑】

雖然中美貿易戰打得火熱，近期許多主要已開發國家或地區製造業數據表現不佳，然全球第2大車市美國，在今年8月份以及前8月份竟繳出成長的佳績，美國8月新車銷量出現年增10.9%的好表現，累計今年新車銷量已經來到1148.4萬輛。

法蘭克福車展

傳統車廠主打創新牌

而貿易戰的對手國中國，今年的汽車市場就沒有美國那樣亮眼，中國8月新車銷量來到195.8萬輛，相較去年同期減少9.3%，累計1～8月達到1610.4萬輛，年減幅高達11%。

在美、中車市不同調，加上貿易戰持續影響景氣的狀況下，未來汽車產業到底有什麼亮點？各國的政策又會如何出手振興？而自駕車、電動車等趨勢又該如何看待？相信這些都是想投資汽車產業的投資人最關心的議題。

2年一度全球最具指標性的德國法蘭克福車展於9月12日～22日舉辦，由於法蘭克福車展在全球一系列車展的地位舉足輕重，因此今年自然也成功吸引車迷的目光。

從一系列媒體的報導，筆者觀察到，今年法蘭克福車展可以說是傳統汽車大廠精銳盡出的一次，尤其在豪華車品牌中的保時捷、賓士、BMW、OPEL等所展出的車款來看，今年傳統車廠都打出了爆炸性的創新牌！

OPEL是全球具有百年歷史的老牌車廠，雖然近年退出台灣車市，全球銷量也表現平平，不過近期的1支品牌形象廣告，卻間接地幫這些老車廠宣示了爆炸性的突破。

OPEL在展前發布1支影片，內容是1顆在攝影棚內不斷充氣的橘色大氣球，氣球在充氣的過程中不斷的往旁邊、上面推擠壓倒所有可見的障礙，最後當氣球爆破的那一剎那，鏡頭帶到了裡面的OPEL汽車，並且聚焦在傳統的加油蓋，竟然是連接著一個充電接頭！ 分享 facebook

當主角帥氣的拔掉接頭上車揚長而去，也間接地宣示了OPEL從舊的燃油車時代突破到電動車領域，同時也替這些老字號的德國車廠畫下了今年車展的開端。

今年9月4日，保時捷旗下首款純電動車Porsche Taycan於全球3大洲零時差同步登場，而在柏林為活動揭幕的全球執行董事會主席更表示：「超過70年歷史，保時捷寫下傳奇、成就不朽，Taycan傳承保時捷的品牌資產迎向未來，今日是全新時代的正式來臨。」

進化速度將加快

帶動產業鏈高速發展

由於保時捷所代表的是性能車，而保時捷首款純電動跑車的發表與量產，不僅代表保時捷在科技與駕馭操控上的精進，更正式宣告，傳統車廠已正式跨進特斯拉肆虐多年的電動車領域，同時，保時捷宣告也預計在2022年前對電動車投資超過60億歐元（約台幣近2000億元）的龐大金額。

除保時捷的電動車吸睛外，全球豪華車龍頭的賓士，也在法蘭克福車展帶來1款全新的概念車Vision EQS。