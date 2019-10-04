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模糊崩解的高教價值：從蔡英文學歷爭議現象談起

買外幣也可買類基金 抓對時機賺匯差也賺利差

2019-10-04 12:43非凡商業周刊

【作者／呂漢威】

談到保值除了貴重金屬黃金之外，貨幣也是一種可以用來保值的工具，但是買的時間點要對，如果買的時間點不對，本來是想要保值，結果卻變成貶值，那麼就失去了原先要保值的意義了。

美元依然相當迷人

以台銀賣出美元的匯率走勢圖來看，今年的台幣相對美元是貶值的，也就是說如果是在年初將台幣換成美金，現在可以換回更多的台幣。

因此今年初以來持有美元部位的投資人，以相對於台幣來說，是有保值並增值的情況，同時以美元目前國銀的牌告利率來看，1年期的定存利率大約是1.7%，所以年初以來持有美元，不僅是賺了匯差，同時也賺了利差，主要是因為美元相對於台幣是升值的。

雖然說美國開始在降息了，美元應該會開始轉弱才是，但因為中美貿易戰和中東兩大產油國沙烏地阿拉伯與伊朗的紛爭不斷，使得資金移往美元去避險，消弭了美國降息、美元走弱的因素，未來只要中美貿易戰和中東兩大產油國沙烏地阿拉伯與伊朗的紛爭尚未落幕，美元仍是國際資金不可廢卻的投資部位，投資人仍可留意美元資產的投資。

計算貨幣價值的方式，其中之一就是利率，簡單說投資人如果去銀行借錢出來投資，在開始借錢的時候，銀行就會開始計算利息，所以利率是用來計算貨幣價值的工具之一。但有時候也不一定單純只靠利率，還有另一種計算方式就是與國際貨幣的對價關係。

只能靠日圓賺匯差

以目前市場上來看，最常用的就是與美元貨幣的對價關係，而日圓就是其中之一的貨幣。因為日本政府長期採行低利率的方式來維持日本國內的經濟成長，日圓的利率可說是微乎其微，以日圓目前國銀的牌告利率來看，1年期的定存利率大約是0.002%，但是相對台幣來說，日圓今年以來還是升值的，沒有利率可以賺利息的日圓，為什麼還是可以升值？其實日圓比較偏向避險型的貨幣，也可說已經是比較沒有利率操作的空間，因此當金融風險來臨的時候，日圓升值的空間會相對美元要來得高。

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這點在2008年金融風暴發生時就可看得出來，當初日圓相對美元大幅升值了30%以上。所以當金融風暴來臨，貨幣市場的日圓會率先表態的升值，主要是因為資金避險的因素，因此當中美貿易戰和中東兩大產油國沙烏地阿拉伯與伊朗的紛爭愈演愈烈的時候，日圓會開始升值，投資人可多留意日圓，但是當中美貿易戰和中東兩大產油國沙烏地阿拉伯與伊朗的紛爭開始平息的時候，日圓會開始走貶，投資人則可拋售日圓。

投資日圓的方法多以事件投資法為主，如果投資人認為金融市場可能會有10年才出現一次的大崩盤走勢，則可以長期的去持有日圓資產，但是缺點就是，長期持有日圓資產並沒有辦法帶豐厚的利息收入，單純只能靠賺匯差，這點投資人必須多加的留意，進場的時間點需要拿捏得宜。

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【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/4 No.1165】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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