雲端如日中天 台廠攻占硬體 代工商機

【作者／許博傑】

今年已過了4分之3，市場都在看未來全球的科技發展趨勢，尤其是步入2020年以後，全球最期待的產業就是5G，而何以全球會如此需要5G的發展，主要就是由「ABCD」4大科技所引領！

雲端產業是什麼？

什麼是「ABCD」？就是由AI（人工智慧）、Block Chain（區塊鏈）、Cloud（雲端）、Big Data（大數據）所組成，當中最重要能支持其他3個產業的就是「雲端」，也因為雲端的發展規模愈來愈龐大，過往的傳輸效率不敷使用，所以才會進一步驅策通訊事業從4G進步到5G，甚至到未來的6G。

什麼是雲端？簡單的說，就是把所有的資料全部丟到網路上處理，「雲」是網際網路（Internet）、「端」是指使用者端（Client）。根據維基百科的定義，雲端可以指雲端運算（Cloud Computing）、雲端儲存（Online Storage）、雲端備份（Remote Backup Service）及Google雲端硬碟（Google Drive）等，而其中最重要的就是「雲端運算」。

從雲端的歷史來看，早在2006年就有雲端一詞出現，當時亞馬遜與谷歌都提出「雲端運算」一詞與相關服務，之後即造就了雲端運算的各種論調開始發展。

其實，雲端的運用並不限於儲存，而是表示在網際網路間的一種交流型態，就是大家耳熟能詳的雲端運算，除2006年全球網路零售巨擘亞馬遜為因應其網路購物業務所研發出來的軟體技術稱為雲端外，同年8月谷歌在搜尋引擎大會上也首次提出雲端運算的概念，這兩大巨頭在13年前所拋出的新議題與技術，現今已成為人們生活中不可或缺的一部分。

而在2009年11月，《經濟學人》雜誌以「雲端上的戰爭」（Battle of the Clouds）為題，形容谷歌、微軟、蘋果3巨頭爭搶雲端運算商機的激烈程度，美國市調機構IDC也將2010年稱為雲端運算服務元年，甚至另一家美國市調機構Gartner更連續在2010年與2011年，將雲端技術與服務評選為全球10大企業科技趨勢之首。 分享 facebook

國際大廠搶奪市占

而在2012年之後，由於雲端運算背後龐大的商機，所以除3巨頭外包括亞馬遜、IBM、雅虎、甲骨文、惠普、戴爾等國際級大廠，無不跨入雲端運算領域分食大餅，這些公司不管在企業端或個人端都無不使出渾身解數來搶奪市占，其中蘋果的iCloud、谷歌的Google Search、Gmail等雲端應用服務，加上後起之秀的臉書等，都是一般人已非常熟悉的雲端服務。

由於一般人的個人電腦、手機的效能有限，所以才會發展出雲端運算，雲端運算就像是1台位於網路的「超級電腦」，將眾多使用者端發出的指令自動拆成無數個小程序，然後交給多個系統搜尋與運算分析，最後在數秒之內將處理後的結果回傳給使用者端，簡單來說，就是將所需要的應用程式或資源，都在伺服器所建構的網際網路上一次處理完成。

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