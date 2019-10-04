填息行情大調查 黑馬出列 有望再賺一波！

【作者／林明謙】

今年的填息行情好像很不錯，很多個股的填息速度都相當快，讓我們來針對今年上市櫃公司的填息狀況進行大掃瞄，看看哪些公司100%填息？他們的填息速度有多快？哪些還在填息之路上，可能還有填息空間？看看這些個股，投資人是不是可以持續留意？

3大要素影響快慢

台積電（2330）從今年開始努力的發現金股利，每年打算4季都發放現金股利，帶動了台股「季季發股利」的題材；現在，台積電又再度帶動另一個題材－「填息行情速度」，因為，當上市櫃公司要開始每季配發現金股利，填息速度理論上將會加快，時間可能只需要過去的4分之１。

而影響填息速度快慢的主要原因有3大要素，那就是「展望、殖利率、行情」，像台積電目前所表現出來的業績，與明年5nm訂單的展望實在是太強了，加上2元的現金股利相對於台積電目前280元左右的股價來看，漲跌幅不到1%，因此要填息實在是太容易，再加上目前台股行情也在往11000點逼進中，大盤行情也不差，外資當然埋單強行填息，看來台積電下一次的除息日12月19日，現金股利增加2.5元，也有機會快速填息，法人可能會強抱著台積電不放！

所以，投資人在看填息行情的時候，一定要看「展望、殖利率、行情」這3大因素，就可大概知道個股快速填權息的機率大不大。

那麼，我們再來看看今年已經100%填息的個股，他們是哪些族群？有什麼樣的特徵？以CMoney的除權息統計資料庫來看，以9月底的資料為止，台股中目前股價仍處於100%填息的個股共有345檔，占全體除權息個股家數1267家約27%的比重，也算是相當不錯的比重，畢竟會配發股息的標的都是有賺錢的公司，股價也才能夠維持在除權息前的價位之上。 分享 facebook

而為了看出股價在填完權息後繼續上漲的幅度，我們採用一個特別指標，那就是「除息後漲跌幅」，也就是用「9月底收盤價／除息前一日收盤價」，如果是0%代表完全填權息，如果是20%則代表在完全填完權息後股價繼續上漲20%，而若是-20%，則代表股價在除息後下跌20%。

在這裡，我們把股息當成是股東應當拿到的，因此不特別再計算到報酬率之中，當然，如果要算也是可以，就將殖利率加進報酬率中即可，看個人喜好。

電子股超填程度高

首先，填權息程度最大的第1名，是櫃買市場的股王精測（6510），精測今年配息10元，在7月4日除息日前的股價是416.5元，扣掉10元的現金股利後，除息參考價是406.5元，但9月底的股價居然已經來到787元，不但完全填權息，殖利率2.4%輕輕鬆鬆拿到手，且還多送了89%的股價漲幅，整體報酬率來至90%以上。精測近期在5G題材帶動下，股價從谷底翻揚，先前還一度創1年來的高點891元，看來是整體產業需求爆發而進一步帶動股價，5G產業值得留意。

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