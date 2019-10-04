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科技巨擘軟硬兼施 誰會是最後的大贏家？

2019-10-04 12:38非凡商業周刊

【作者／阮文非】

現在科技巨擘都流行軟體、硬體同時跨足投資，著名的網路搜尋引擎早就從軟體跨足到硬體設備產品，網路零售巨擘亞馬遜9月在2019年的年度大會上推出15項新產品，從智慧眼鏡Echo Frames到無線藍牙耳機等都內建語音助理Alexa，全面提升Alexa移動性。另外，電子商務巨擘阿里巴巴也針對人工智慧（AI）研發自家晶片，更不用說一堆從軟體廠商（如微軟）到硬體設備廠商（如戴爾）等都鎖定雲端市場。

軟硬兼施成敗皆有

AI和雲端領域已是軟、硬體產業發展趨勢所在，連金融業如摩根大通也要跟矽谷搶人才。科技進步已經讓各產業間、甚至科技領域裡軟、硬體的界線愈來愈糢糊。

但科技股投資人千萬要記住一點，這也是最重要的一點，即界線糢糊不代表和稀泥，反而該認清投資標的本業到底源於硬體或軟體。因為硬、軟體的經營策略和思惟完全不同，甚至股市所給與的估值標準也不同。像最近在美股上市的健身新創公司Peloto，即使其營收倍增，但股價仍走跌而沒有蜜月期，就是因為投資人搞不清楚其屬性為硬體設備商、或是健康資訊平台！

軟、硬體業者跨領域發展並非新鮮事，微軟2001年推出Xbox電玩主機，跟已扎根電玩主機市場多年的索尼與任天堂鼎足而立，就是軟硬兼施的成功案例。雖然後來不斷有屬軟體性質的科技巨頭跨入硬體領域，像谷歌2013年推出業界首款擴增實境（AR）智慧眼鏡Google Glass而轟動一時，最終以失敗收場，但軟體界沒有放棄，社交平台霸主臉書去年發表智慧型視訊對話裝置Portal，結果還是失敗，而亞馬遜Alexa則是耕耘多年後才漸入佳境。

硬體商跨入軟體領域最明顯例子是蘋果，雖然iPhone等各式硬體產品占總營收將近80%，Apple Pay、iTunes等軟體性質服務約21.29%，但已明顯高於2018年年初時的9.59%。其實蘋果早在1984年開始推出的麥金塔個人電腦就已安裝自家設計的Mac OS作業系統，是同時具有硬體與軟體開發能力的公司。

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蘋果成為美國史上首家市值突破1兆美元的公司，以及持有約2450億美元現金都是美國企業之最，微軟市值也逾1兆美元，持有約1280億美元現金為第2高美企。這些都是軟硬皆得意的科技巨擘。相對之下，像谷歌和臉書等軟體屬性的科技業者，雖然在各自領域上獨當一面，財力厚雄而能在硬體產品上大砸研究經費，但谷歌一再投入智慧手機等產品，成果始終無法跟其起家事業相提並論，外界還以Portal失敗來形容臉書正在學一個「硬體很難」（hardware is hard）的教訓。

硬體難度遠超軟體

在物聯網（IoT）的實體與虛擬數據結合趨勢而帶來龐大商機之下，促使許多科技業加強軟、硬體之間融合，谷歌等沒有從事硬體產品與設備的科技業者爭相從軟體領域跨入硬體產業，雖然這有極大炒作題材空間，但投資人必須知道硬體投資難度遠超過軟體。有專家以飛機來形容軟體，就是能迅速改變方向來達到目的地，但硬體就像大海上的輪船，要花更多時間才能到目的地，必須找到適合市場才能生存，且過程裡要改變方向時，得要花更大力氣、更長時間才能做到。

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【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/10/4 No.1165】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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