財報超馬賽搶先看 高標準選股 不強也難

【作者／賴建承】

雖然台灣8月出口290億美元，年增2.6%，加上日前主計總處上調了今年GDP成長率至2.46%，顯示台灣經濟基本面尚屬穩健。不過，8月外銷接單金額為400.5億美元，年減8.3%，呈現連續10個月呈衰退走勢；且台經院公布8月製造業景氣燈號，由7月的9.01分增加至8月的9.21分，但燈號繼續維持在衰退的藍燈，也是連續第10顆藍燈。

連續第8顆黃藍燈

至於國發會的8月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較7月減少2分，景氣燈號亮出連續第8顆「趨弱」的黃藍燈。綜上所述，受到國際貿易戰與全球景氣下滑影響，台灣外貿依舊面臨嚴峻考驗，然而當總體經濟表現不佳之際，倘若公司基本面能逆勢走揚，勢必會成為市場關注焦點，因此企業財報將是股價多空之關鍵。

時序進入10月，除了9月營收將公告外，緊接著第3季財報也將於11月14日前全數出爐，若財報優於預期的公司將成為多頭鎖定之焦點。截稿日前，9月營收尚未完全公告，故筆者根據前8月營收占去年全年營收比率超過90%，且上半年有獲利者來做推估，期望能替讀者歸納出績優股！

附表為前8月營收占去年全年營收比率超過90%且有獲利者共計有31家，產業別包括了營建、面板、遊戲、設備與電子零組件等，其中營建股就高達了10檔之多，營建產業景氣筆者於本刊上期已有剖析，隨著低利率持續，預估今年營建景氣可望維持穩定，對於有密集入帳之公司將不可小覷。 分享 facebook

國揚（2505）：因應房市需求改變，近年推出住宅多為中小坪數平價產品，同時開發廠辦市場，未來將放在都更案，包括新吉林都更案、仁愛路都更案、民權東路都更案等。近期股價沿著5日線攀高，若月線不破股價有機會再攻。

龍邦（2514）：以轉投資、控股角色為主，上半年EPS1.65元，已超過去年全年的0.05元，且投入實質住宅興建，力推吳興街和雙連段2件都更合建案，有機會讓業績更上層樓，股價底部成形，年線若突破可留意布局點。

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