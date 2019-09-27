塑化時勢造英雄 籌碼 均線 法人成轉強契機

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2019-09-27 13:27非凡商業周刊

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【作者／俞伯超】

沙烏地阿拉伯最大煉油設施阿布蓋格（Abqaiq）與第2大油田胡萊斯（Khurais）遭無預警無人機突襲影響產能，預估每日減產原油570萬桶，布蘭特原油期貨飆升，創近10年以來最大單日漲幅，由於地緣政治風險升高，沙國石油設施遭攻擊後，沙國全境的石油設備均將遭遇直接威脅的陰影，沙國失去市場調解者的權威地位，被捲入了中東地緣戰略的高度風險，引導油價上漲市場的預期心理，未來油價不易如先前持續疲弱。

而在沙國油田遇襲前夕，沙國國王薩爾曼撤換能源部長，由自己兒子接任，王室首度插手國家石油政策，新上任的能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）表示，沙國每日產油量9月底將達到1100萬桶，暴漲油價又聞訊回檔，未來油價在消息面沖刷下如何觀察及影響油價的程度為重點。

後續觀察點：油田遇襲至今雖言回復接近約7成產能，整體原油產量預估9月底可望完全回復正常，加上供需面，全球原油庫存充裕，美國等已開發國家的原油庫存較1年前多1600萬桶，美國的原油產能繼續增加，然因其頁岩油產能多已開出，美中貿易戰造成全球經濟成長放緩，原油需求減弱，似乎原油多頭可能只是曇花一現，值得後續追蹤觀察。

以目前市場認為沙國為全球市場剩餘產能的主要來源，遇襲後重點觀察：1）市場預期地緣政治上攻擊的陰影尚存，有無其他節外生枝的攻擊或政治事件陸續發生；2）沙國全境的石油設備未來均有遭遇直接威脅的可能，油價未來是否反應政治風險溢價，因此先前60美元（布蘭特原油）關卡為未來重要觀察重心；3）沙國石油公司阿美公司（Saudi Aramco）正在籌畫IPO，該國官員可能低調處理相關潛在問題，避免引起投資者和原油客戶的擔憂。

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新上任的沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王，才剛上任就遇到此一遇襲事件，沙國皇室插手干預，並快速承諾恢復產能，以證明其能力及平復各方質疑，但是真正從油田的修繕和保養流程觀察，此次嚴重受損狀況顯然十分明顯，短期沙國聲稱月底恢復全部產能的說法是否做到，仍須觀察的。

油價本身走勢觀察：從布蘭特油價本身的股價走勢觀察，沙國攻擊事件發生後第1個交易日布蘭特原油每桶衝上66.5美元，股價一舉站上了50天、100天、200天股價移動平均線之上，分別為61.4美元、64美元、63美元，即使連續拉回，也站在63.6美元之上，使得沙國此一攻擊事件扭轉了布蘭特原油原先在股價移動平均線原先偏空的態勢，一舉站上重要中長期均線，短線若有拉回，但仍能守住平均線不破，則有機會繼續盤堅。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/9/27 No.1164】想了解更多，詳洽02-27660800

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