食品產業屆成熟期 宜挑龍頭 穩健型淡季低接

分享 facebook 【作者／楊璧如】

人類生活食衣住行缺一不可，而民以食為天，一旦食物匱乏，則無法生存於世。不論時局盛衰，飲食需求無處不在，富貴之際或大啖龍鮑，度小月時亦有以銅板價溫飽的小確幸，食品產業通常被視為民生必需品的防禦型產業。此外，由於食品的大宗物資價格攸關民生物價，通常各國官方多不樂意見到糧食價格暴漲，或上漲期間過長久，因為糧食價格的高漲不僅墊高下游業者成本，也易引發民怨，若控制不當，通貨膨脹加劇恐將引發金融體系與政權崩潰。

以上、中、下游區分，台灣食品業供應鏈可分為上游的原物料、中游的加工食品以及下游的罐頭、冷凍、奶製品甚至是餐飲連鎖等，分述如下：

上游區：原物料

可概稱為大宗物資

食品上游的原物料係指大量生產、種植或是所提煉的原材料，亦稱為大宗物資，主要包括小麥、黃豆、玉米，糖、飼料、油脂、可可、肉品等各項原物料，黃豆、小麥及玉米（泛稱黃小玉）因產量不足，因此黃小玉成為台灣最大宗的進口農產品。

世界3大主要糧食作物包括小麥、水稻和玉米，占世界上食物的一半以上，3大作物又以玉米產量最大，而美國是玉米最大的生產、消費及出口國；中國則為第2大生產國，但僅能就國內自用，部分玉米仍須自外國進口；而巴西、阿根廷出口量也逐年上升。 分享 facebook

玉米除了做為民生物資外，也普遍用於飼料製作，近年因可取代生質能源的提煉需求，衍生出新用途與需求。小麥是世界上總產量第3的糧食作物，主要生產國包括俄、美、印、法、德、中、加、澳洲等；至於全球黃豆中，約有80%～90%是壓榨製成黃豆粉或黃豆油，分別是動物蛋白質飼料的主要來源，及植物油的第2大來源，產量前2名分別為美國與巴西，而中國則是最大的消費與進口國，食品業成本多取決於大宗物資價格，但台灣大宗物資產量有限，原物料多由國外進口，因此業者獲利常與國外大宗物資報價呈現反向走勢。

國內知名麵粉相關廠商包括統一（1216）、聯華（1229）；黃豆相關（包含原料、黃豆油、黃豆粉）有泰山（1218）、福壽（1219）、；玉米飼料則有大成、福壽、台榮（1220）等。

中游區：加工食品

產業鏈中段，種類繁多

原物料經過加工製成半成品，因通常可做為食品之添加物，故稱為加工食品，這個階段通常被視為產業鏈的中段，種類繁多，包括了榖類與澱粉製品、黃豆加工食品、液態糖漿、冷凍肉品加工食品、調理食品等中間食品。

位處於食品加工地位的上市櫃公司包括了味全（1201）、味王（1203）、大成…等。

食品業下游概分為冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品、乳製品、營養食品等可供消費者直接使用的食品。