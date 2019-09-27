2020景氣水晶球 全球機構探風向 烏雲蔽日

分享 facebook 【作者／阮文非】

全球金融行情今年來走勢波動劇烈，因為經濟表現兩極而讓人難以捉摸，像美國相對強勁同時，包括歐洲等許多地區卻讓人憂慮。投資人也是各走極端，股市居高不下反映市場信心十足的同時，一堆公債淪為負殖利率顯示避險需求有增無減，多空角力似乎要到明年才見分曉。

世銀調降成長預期

目前大部分機構與專家對明年景氣普遍不看好，主要原因都源自於中美貿易戰，若中、美談判始終不見突破，投資人就必須預先為此做好心理與實務上的準備。

世界銀行每半年一次預測全球經濟成長，其最新一次在6月調整預估值，明年全球經濟成長率從1月預測的2.8%調降至2.7%。其中，已開發國家在歐元區拖累下從1.5%調降至1.4%，儘管新興市場與發展中國家維持4.6%不變，但經濟成長動能與投資仍然疲弱。

世銀強調貿易戰、金融壓力增加和數個主要經濟體放緩情況較外界預期嚴重，加上結構性問題和投資錯配與退縮，都成為全球前景的憂慮。世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）認為經濟要更強勁成長的根本，是必須貧窮人口不斷減少而生活水準持續上升，但現在債務負擔不斷增加和投資放緩而拖累成長。

世界貿易組織（WTO）指出全球經貿在今年和明年繼續因貿易戰而失去成長動能。今年貨物貿易量成長率將從去年3%放緩至2.6%，雖然明年將回升至3%，但前提是貿易戰必須降溫，WTO預估明年全球經濟成長率維持在2.6%，主要是發展中國家經濟快速成長所帶動。WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）說，貿易戰不斷升溫讓經濟前景疲弱而不明朗等情況自然不令人意外。

國際貨幣基金（IMF）7月指明年全球經濟成長率，因為中美貿易戰而減少0.8個百分點，因此把明年預測值從4月的3.6%調降至3.5%，但仍高於今年的3.2%。IMF強調今年來中美貿易戰、美國制裁中國企業而影響全球科技產業供應鏈、英國脫歐引發不確定性因素，加上中東地緣政局緊張等衝擊全球經濟景氣，但這些因素可望在明年稍微消退，像IMF把歐元區明年成長率從原先預測的1.5%往上修正至1.6%，高於今年的1.3%。儘管如此，IMF認為貿易戰對全球經濟影響會持續至未來幾年。 分享 facebook

新而持久低成長期

經濟合作暨發展組織（OECD）認為全球經濟面臨一個風險，即只要各國政府繼續不知如何去因應目前政經亂局的話，就會進入新而持久的低成長期。其最新預測今年全球經濟成長率，從5月時預測的3.2%調降至2.9%，遠低於去年3.6%，明年從3.4%調降至3%，為2008年金融海嘯以來最弱的成長期。

OECD首席經濟學家邦尼（Laurence Boone）說，貿易增長是金融海嘯後帶動全球經濟復甦的引擎，但貿易戰已令全球貿易從2017年的成長5%下滑至目前的負增長，也讓全球投資成長幅度，從2年前的成長4%下滑至僅成長1%。邦尼指出有證據顯示，強如美國的經濟，也受貿易戰拖累而衝擊其製造業和正造成不少農民破產，其今年經濟成長率，從原先預估的2.8%調降至2.4%，明年從2.3%調降至2%。