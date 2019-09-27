親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

南韓羽賽／兩局化解8局點 戴資穎生涯首闖4強

高鐵南延拍版！554億左營案勝出 最快2031年通車

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27非凡商業周刊

分享
【作者／許博傑】

即將步入10月的台股，多頭能否在萬一關前整隊完畢向上挑戰成功，攸關第4季的行情發展，而美、中貿易會談即將在10月7日舉行，加上近期川普被彈劾的效應是否放大，將是影響10月行情的關鍵；惟全球央行持續寬鬆，市場資金應有機會在具有潛力的地區展開2020年的布局，台灣今年在亞洲4小龍的經濟成長率居冠，相信將吸引外資的回補買盤。

精選10匹黑馬

第4季表現令人期待

根據經濟部投資台灣事務所資料，今年回台資金已經上看5800億元，若再加上檯面下的資金，未來台灣股、匯市也將不容小覷，加以2020年台、美都將大選，選前政策的偏多也是推升股市的重要因子，此外，過往第4季都是市場對於隔年期待作夢的季節，許多年度飆股都有機會在第4季脫穎而出，從以上種種因素來看，只要美、中貿易談判不出現意外，配合電子、傳統產業的旺季，加上作夢行情的期待，以及加權指數守穩在10650點之上，波段仍有多頭可期。

從櫃買指數來看，目前日線結構已經成功將所有短、中、長期均線扭轉成多頭結構，波段行情仍值得期待。所以，在目前趨勢偏多的狀態下，哪些是符合《飆股入門聖經》選股法則的個股，就是第4季令人期待的黑馬。

筆者在第4版的飆股名單仍是以先前同樣的技術面選股法，搭配今年產業、公司的展望，加上法人的觀點來選出以下10檔標的，提供讀者做為波段操作的參考，博智（8155），裡面包括了半導體、網通、PA、PCB以及電動車等產業，由於2020年產業的焦點還是在5G，所以選股上仍偏重在未來有機會的5G相關供應鏈。

分享

以電子零組件上游來看，未來5G最需要的元件非PA莫屬，不管是基地台、手機都有著較4G多1倍以上的需求，宏捷科為專業砷化鎵代工廠，業界地位僅次於穩懋（3105），今年受惠中國「去美化」需求，目前產能利用率滿載，公司看好延續到年底，尤其目前客戶端相對樂觀，效應有機會遞延到2020年一整年，法人也看好2020年營收回到2015年水準的機會相當高，再加上公司去年啟動擴產，明年中以前無塵室完工、下半年新廠區可以開工，此外，公司現有廠房也展開去瓶頸工程，在客戶相對分散下，長線展望樂觀，在5G時代，宏捷科無疑是PA產業中成長動能相對高的公司。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/9/27 No.1164】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

2020景氣水晶球 全球機構探風向 烏雲蔽日

2019-09-27 13:27

異質整合掀市場新浪潮 商機誘人 哪些台廠站在浪頭？

2019-09-27 13:27

食品產業屆成熟期 宜挑龍頭 穩健型淡季低接

2019-09-27 13:27

塑化時勢造英雄 籌碼 均線 法人成轉強契機

2019-09-27 13:27

各路英雄好漢火力全開 作帳軍團來襲 尖兵股出列！

2019-09-20 10:46

10月行情百花齊放？！ 多頭往往在利空絕境中誕生

2019-09-20 10:46

水泥產業旺季駕到 逢低布龍頭廠 等待創高機會

2019-09-20 10:46

外國人當家比較威？ 花樣百出 好不好股價會說話

2019-09-20 10:46

果凍棄選後的鴻家軍 退潮之後才有機會撿到珍珠

2019-09-20 10:46

天龍地虎真金股 全方位選股計畫 一手掌握

2019-09-12 11:28

全球半導體股大掃瞄 需求不看淡 晶片蓄勢待發

2019-09-12 11:28

9月季底定乾坤 法人拚績效 壓箱寶強勢登場

2019-09-12 11:28

生技產業利多將至 6大族群各自拚出一片天

2019-09-12 11:28

黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

2019-09-12 11:28

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

土洋決戰 一觸即發 季底作帳 黑馬衝刺搶先賺

2019-09-06 11:22

與其追風川普推特 3大敏感商品精準掌握買賣點

2019-09-06 11:22

光學鏡頭上肥下瘦 陸廠坐大 台廠全面備戰

2019-09-06 11:22

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

債息倒掛神預言？ 債市炒風不退比股災可怕！

2019-08-30 11:13

營建產業老樹發新芽 以多角化投資迎來新商機

2019-08-30 11:13

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

冬季概念股預備起 紡織 汽零 抗凍劑摩拳擦掌

2019-08-30 11:13

驚奇3行情 耶誕 大選 春節 長短線一手抓

2019-08-23 10:42

全球股匯債亂市下一步 投資人保值增金應對策略

2019-08-23 10:42

石油市場波濤洶湧 短線消息哄抬 中長線恐不樂觀

2019-08-23 10:42

鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

2019-08-23 10:42

工業電腦 明日之星 物聯網推手 概念股誰最靚？

2019-08-23 10:42

巨震之後找買賣點 混水摸大魚！上沖下洗操作術

2019-08-19 08:56

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:55

台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

2019-08-19 08:55

ETF避險新武器大觀 多空兩相宜 降低投資風險

2019-08-19 08:48

超級財報秀 基本面掃雷 潛力股出列

2019-08-12 10:39

工具機應用遍地開花 利用短空布局 賺取長多行情

2019-08-12 10:39

市場行情黑白顛倒 反向思考才能趨吉避凶

2019-08-12 10:39

尋找有買盤靠山股 出量股 大關鍵籌碼數字

2019-08-12 10:39

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

轉運股大爆發 老莫股逆襲 喜迎第2春

2019-08-02 14:55
看更多

熱門文章

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

與北極狼共處 這樣與人類接觸會讓牠們少些野性嗎？

2019-09-23 15:41

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

擺脫4個害你變窮的壞習慣 小資女靠3招28歲存百萬

2019-09-25 08:50

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

各路英雄好漢火力全開 作帳軍團來襲 尖兵股出列！

2019-09-20 10:46

謝金河：低基期股的尋寶

2019-09-19 11:45

會計專業加英語力 她31歲躍身財會襄理

2019-09-24 09:59

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:20

兩強對決》比起「愛意」 這場仗「恨意」才是決戰點！

2019-09-20 09:34

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 13:21

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

2019-09-23 08:43

東區商圈人潮絡繹不絕榮景將不再？

2019-09-25 11:23

餐飲外送宅經濟 除了delivery還有哪些必學多益字？

2019-09-20 16:36

公婆偏心 父母怎麼平復孩子的委屈

2019-09-24 11:50

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

2019-09-19 13:41

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

外資低檔大買被動元件股

2019-09-19 13:26

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

水泥產業旺季駕到 逢低布龍頭廠 等待創高機會

2019-09-20 10:46

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

10月行情百花齊放？！ 多頭往往在利空絕境中誕生

2019-09-20 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top