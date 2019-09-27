飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

分享 facebook 【作者／許博傑】

即將步入10月的台股，多頭能否在萬一關前整隊完畢向上挑戰成功，攸關第4季的行情發展，而美、中貿易會談即將在10月7日舉行，加上近期川普被彈劾的效應是否放大，將是影響10月行情的關鍵；惟全球央行持續寬鬆，市場資金應有機會在具有潛力的地區展開2020年的布局，台灣今年在亞洲4小龍的經濟成長率居冠，相信將吸引外資的回補買盤。

精選10匹黑馬

第4季表現令人期待

根據經濟部投資台灣事務所資料，今年回台資金已經上看5800億元，若再加上檯面下的資金，未來台灣股、匯市也將不容小覷，加以2020年台、美都將大選，選前政策的偏多也是推升股市的重要因子，此外，過往第4季都是市場對於隔年期待作夢的季節，許多年度飆股都有機會在第4季脫穎而出，從以上種種因素來看，只要美、中貿易談判不出現意外，配合電子、傳統產業的旺季，加上作夢行情的期待，以及加權指數守穩在10650點之上，波段仍有多頭可期。

從櫃買指數來看，目前日線結構已經成功將所有短、中、長期均線扭轉成多頭結構，波段行情仍值得期待。所以，在目前趨勢偏多的狀態下，哪些是符合《飆股入門聖經》選股法則的個股，就是第4季令人期待的黑馬。

筆者在第4版的飆股名單仍是以先前同樣的技術面選股法，搭配今年產業、公司的展望，加上法人的觀點來選出以下10檔標的，提供讀者做為波段操作的參考，博智（8155），裡面包括了半導體、網通、PA、PCB以及電動車等產業，由於2020年產業的焦點還是在5G，所以選股上仍偏重在未來有機會的5G相關供應鏈。 分享 facebook

以電子零組件上游來看，未來5G最需要的元件非PA莫屬，不管是基地台、手機都有著較4G多1倍以上的需求，宏捷科為專業砷化鎵代工廠，業界地位僅次於穩懋（3105），今年受惠中國「去美化」需求，目前產能利用率滿載，公司看好延續到年底，尤其目前客戶端相對樂觀，效應有機會遞延到2020年一整年，法人也看好2020年營收回到2015年水準的機會相當高，再加上公司去年啟動擴產，明年中以前無塵室完工、下半年新廠區可以開工，此外，公司現有廠房也展開去瓶頸工程，在客戶相對分散下，長線展望樂觀，在5G時代，宏捷科無疑是PA產業中成長動能相對高的公司。