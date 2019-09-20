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柯文哲未登記總統連署有新解！他說都是中選會電梯害的

果凍棄選後的鴻家軍 退潮之後才有機會撿到珍珠

2019-09-20 10:46非凡商業周刊

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【作者／林明謙】

郭董在退黨之後，本來市場以為郭董選總統的意願是如此的強烈，以至於壯士斷腕、退黨參選總統，沒想到最後登記日前丟出震撼彈，表明不參選總統，讓大家失望了！這一切的一切實在是來得太突然，不光是選民錯愕，連股民也相當的錯愕，究竟該怎麼看，這一切又要回歸鴻家軍的基本面！？

鴻海之股價低於淨值

原本鴻海（2317）和鴻家軍的股價在郭董參選意願強烈下，近期慢慢的盤升了起來，鴻海一度從70元盤升至至76元附近，頗有要以70元（近半年來的大底部）來進行回升的意味，因為如果郭董當上中華民國的總統，那麼股價可是充滿想像力的。但現在郭董在競選總統之路上急速迴轉、班師回朝，消息一出，鴻海及鴻家軍的股價略微下跌，似乎難掩失望之情。

不過，由於最近這2、3個星期外資資金湧入台股，大買台股超過600億元，因此鴻家軍跟著水漲船高是理所當然的，現在漲高回檔整理也不用太過意外，但少了總統大選這個題材後，一切都要回歸基本面了！

以基本面來看，目前鴻海今年的營收雖然逐月成長，但上半年每股僅賺2.66元，略微不盡理想，不過，通常每年第4季鴻海的營收與獲利才會有較佳的表現，因此真正分勝負的時間還是在下半年；外資對鴻海今年EPS的預估其實也滿兩極化的，看好的有到9元，看壞的則只有7元多而已，因此平均來看差不多在8元上下，可能要比去年的9.3元來得低，但若以76元左右的股價來看，本益比約9.5倍，說實在的並不高。

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盤點鴻家軍重要大將

不過，鴻海整理將近1年的70元大底是不能跌破的，要知道，鴻海的淨值可是有將近88元，打個8折也有70元，而且鴻海現在每年EPS都還有8元、9元的，若基本面沒有被中美貿易戰給破壞的話，那麼70元大關不應該跌破；要是跌破的話，將套牢近1年多來的多數買盤，必然是有不尋常的消息，投資人可以70元做為一個多空分界點。

接著來看一下目前在鴻家軍中市值第2大、也是全球PCB龍頭的臻鼎-KY（4958），它同時也是最有成長力道的鴻家軍成員。臻鼎-KY今年上半年每股賺了1.77元，在蘋果新iPhone上市以及華為新手機助攻下，整個業績與獲利成長將會集中在下半年，全年度法人則是預估賺1個股本，大致上和去年的10.5元相去不遠，整體PCB族群在5G的題材助攻下，可以說是盤面上最熱的族群之一，有許多個股先後創下高點。臻鼎-KY先前股價一度來至126元的歷史新高，目前拉回至112元附近整理，仍在相對高檔附近，今年以來投信法人加碼了近萬張，而且MSCI在本次調升了0.05%的權重，臻鼎-KY的幅度是台灣5檔被調升的個股中最大的，基本上，只要不要跌破100元大關，則較無形成頭部的問題。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/9/20 No.1163】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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