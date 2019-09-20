外國人當家比較威？ 花樣百出 好不好股價會說話

分享 facebook 【作者／李冠嶔】

金融監督管理委員會自2008年開放外國企業來台上市，原目的在於鼓勵海外台商回台掛牌。所謂外國公司係指申請上市的主體註冊地在台灣以外，不含大陸地區者，現階段陸資持股達30%者，須台商具有控制力，才能透過第3地區事業以專案許可方式申請掛牌。

掛牌條件除了需要符合3年以上營業、規模、獲利能力等上市條件外，同時規定申請公司不能有下列情形，包括財務業務未能與他人獨立劃分者、有重大非常規交易尚未改善者、申請公司或從屬公司，或各該公司之現任董事、監察人、總經理或實質負責人於最近3年內有違反誠信原則之行為者申請公司之經營事業嚴重衰退者，申請公司之董事會監察人有無法獨立執行其職務者等。

申請公司最近1年及申請年度營收、營業利益及稅前純益與同業比較不得出現重大衰退，申請公司最近3年營收、營業利益及稅前純益也不能有連續負成長情形，此外若申請公司產品或技術已過時而無改善計畫者，也列入不宜上市情事。

鼓勵海外台商回台掛牌

外國老闆3模式

至於陸資相關規定在再生-KY（1337）事件後，審查趨嚴；股東原為大陸籍而轉換其他國籍者，除有註銷大陸籍之證明外，並應綜合考量該股東是否符合兩岸條例之規定、是否涉及為規避法令規定而轉換國籍、生活與經濟重心是否均在大陸、是否有其他客觀事實顯示為陸資等。

外國公司透過入股（借殼）進入台灣資本市場，像是老牌藥廠美時（1795）；或是租稅考量老闆變成外國籍，如日月光投控（3711）的大老板張虔生等。

2010年來台上市的再生-KY，全名亞洲塑膠再生資源控股公司，總部在福建晉江市，以回收鞋子的邊角材料，重新製造成發泡塑膠（EVA）為主，號稱是中國最大的EVA製造商，子公司福建三斯達公司，專做塑廢料回收，全中國有高達3000家以上的EVA發泡材料廠商，三斯達藉由獨特回收技術，讓產品毛利高達3成以上，讓外界感到不可思議。 分享 facebook

2014年格勞克斯指控誇大土地交易、誇大淨利、毛利率高於對手4倍以上，將再生-KY目標價下看為零，後來在主管機關、會計師、董事長出面澄清，並且打算控告格勞克斯後整件事情告一段落，這家公司也從3位數至今跌破10元，國壽跟開發金（2883）也是受害者之一。

董事長丁金造在交易所重大訊息說明時，對於大家問他的國籍何時取得，說是長輩很久以前因為逃難取得菲律賓國籍，大股東Ding Holding Limited在2015年至2016年申讓了6.6萬張。