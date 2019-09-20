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水泥產業旺季駕到 逢低布龍頭廠 等待創高機會

2019-09-20 10:46非凡商業周刊

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【作者／蔡明翰】

水泥為民生、公共建設及軍事設施的基礎材料，舉凡住宅、公路、橋樑、碼頭、機場等土木工程，均須使用水泥做為基本建材，因此水泥業的發展與營造業及公共建設息息相關。而水泥製造業具有龐大的資金門檻，屬於資本密集的工業，需要投入大量資金購買設備、土地及原物料開採權，因此行業的進入門檻偏高，產業流動變化不大，因而構成了典型的寡占市場。

水泥笨重、密度高、易受潮，故無法久存，不適合長途運輸，屬於傳統內需導向型工業，其榮枯與否主要繫於國內公共工程與建築業的景氣狀況而定，其中又以民間營建業占水泥使用量約8成左右為重要的指標。其中，就產業鏈上下游區分，水泥業可分為上游的水泥原料供應，中游的水泥生料、熟料與成品，下游則為預拌混凝土的供應商。若由產業的季節循環來觀察，國內營建業習慣於農曆年前趕工，因此每年第4季為水泥需求較大的旺季，第3季適逢雨季、颱風季，水泥產品易滯銷，亦即水泥業的淡季，第1季銷售也會受到春節的影響，因此第2季為產業的次旺季，產業淡旺季明顯，水泥價格也容易因淡旺季時間而波動。

淡旺季明顯

亞洲市場兵家必爭

根據過去經驗觀察，水泥族群的股價指數走勢與房價呈現高度正相關，當房價走升時，水泥需求增加，因此激勵水泥報價與相關股價轉為強勢，近年台灣房地產市場持穩，房價並沒有大幅波動，但中國水泥產業因錯峰生產導致報價回升，台股水泥族群在中國布局的相關個股也因此間接受惠，水泥指數因此轉強，加上由於水泥業衍生的環保節能、生態保育問題甚多，故大多先進國家逐漸將水泥業轉移至開發中國家，於是亞洲成為國際水泥業的兵家必爭之地。

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其中，中國產量占全球產量60%，而排名第2的印度市占率僅剩5%，至於排名第3的美國為2%，顯見中國水泥市場在全球的重要性。

由於水泥的生產原料「石灰石」具有無法再生的特性，而挖取山脈礦石也將造成景觀破壞，且水泥製造時會產生二氧化碳、粉塵及重金屬等有害物質，造成空氣與水質汙染，因此台灣於90年代設立西部地區禁止採礦政策，促使水泥廠商轉往東部發展，然而國內東部近期也因環團對於政府核准廠商在花蓮地區礦權展延提出抗議，國內水泥生產持續減量將為未來趨勢。

再加上中國為全球最大的水泥生產及消費國，並且大陸正在加速城鎮開發與住房改革，對於水泥的需求將持續上揚，因此國內水泥廠在大陸的投資將更具有利基，尤其在近年台灣房地產仍在整理的期間，仍應以在中國市場布局的相關水泥廠為主要的研究方向。

Q4旺季將至

中國水泥廠將豐收

水泥業上游的主要原料就是石灰石，其他則是黏土、矽砂、鐵渣、爐渣…等，水泥生產過程必須經過多道程序，一般可分為生料磨製（生料磨系統）、?燒（旋窯系統）和水泥製成（水泥磨系統）等3個工序。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/9/20 No.1163】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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