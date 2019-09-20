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柯文哲未登記總統連署有新解！他說都是中選會電梯害的

10月行情百花齊放？！ 多頭往往在利空絕境中誕生

2019-09-20 10:46非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

美股自2015年以來有一個有趣現象，就是：若今年10月上漲，明年10月就會下跌。去年10月暴跌，大家記憶猶新，若就近幾年經驗來看，今年10月上漲機會很大，而美股漲，全球投資人就有繼續玩下去的信心。

有專家認定只要中美貿易談判有成果，行情甚至會上演百花齊放，從小型股、景氣循環股、價值型股票到新興市場股市都有很大潛在上漲空間。到底有沒有這個可能，就得先了解目前市場所面對的負面消息到底會帶來什麼程度的衝擊。

雖然現在距離10月還有半個月，但其實現在也應該開始要為擺在檯面上後果不明的各項政經大事做準備了。當中包括：中美貿易談判、英國10月底的脫歐死線、聯準會貨幣政策會議（今年倒數第2個，最後一次會議在12月）、美國企業Q3財報旺季正要展開並持續至10月…等，基本上這些事件是往敗局的方向走。

10月份負面消息超多

先說美企Q3財報季，根據FactSet統計資料，市場目前預估標準普爾500大企業獲利年跌3.6%，較6月底時預估年跌0.7%嚴重許多，而且標普500指數裡的11大類股獲利全都低於6月的預估。若真的如此，這將會是2015年Q4到2016年Q2這段期間以來，美企獲利首次出現連續3個季度年跌的情況。國際業務營收比重高的美企，更可能因為貿易戰和全球經濟放緩而出現獲利大衰退，當中又以蘋果、美光、英特爾、輝達和博通等偏重中國市場的科技股為重災區，特別是晶片股Q3獲利可能出現2位數衰退。

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目前標普500大企業裡，約80家對Q3每股獲利展望是負向，持正向展望僅約30家。在預期獲利衰退之下，根據標普500大企業未來12個月本益比的估值為16.8倍，高於過去5年均值的16.5倍和10年均值的14.8倍。因此已有人認為只要Q3獲利不佳，就會讓美股輾轉向下，尤其科技股甚至會重演去年10月展開的暴跌走勢。即使優於預期也只會讓美股短線走高。

財報、英脫歐不看好

美企Q3財報季將持續至10月，也就是說其結果好壞將左右10月行情。但最影響行情與市場信心的非中美貿易談判莫屬。近期市場以川普延後調高部分中國貨關稅稅率，以及中國表態採購美國豬肉和大豆、並排除這些農產品項目的關稅等緩和局面，預先當做利多而炒起行情。但問題是，中美談判結果會是達成全面性協議？暫時性協議？還是再次破局？

其實以川普向來變來變去的作風，習近平有簽定前推翻協議的不良紀錄來看，實在難以確定談判結果如何。尤其香港持續3個月的抗爭活動，演變成美國國會可能通過《香港人權與民主法案》，並把香港問題列人中美談判的議題裡，這只會增加中美談判的變數而更難預料。因此，從美股乃至全球金融市場率先炒作中美談判有正面結果的情況來看，到10月可能變成利多出盡，或後果不如預期而出現失望性賣壓，不管怎樣都不是好事。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/9/20 No.1163】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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