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柯文哲未登記總統連署有新解！他說都是中選會電梯害的

各路英雄好漢火力全開 作帳軍團來襲 尖兵股出列！

2019-09-20 10:46非凡商業周刊

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【作者／林成蔭】

貿易大戰多空莫測，美中雙方還經常在週五收盤後或假日出招，有投資人戲稱得了「星期五症候群」，每逢假期手抱持股就忐忑不安，然這樣波動激烈的行情，台股基金卻端出搶眼表現，如表1，今年以來，獲利超過30%以上的基金共有17檔，排名第1的基金不到9個月獲利超過4成，資產配置與選股能力不凡！

眾星拱月型

熱門題材或業績成長

如今，美、中即將談判，國際政經氣氛和緩後，行情震盪趨堅，第3季結束之際，投信績效戰默默展開，年度排名之爭暗潮洶湧，操盤人各出奇招也就是所謂的「作帳行情」可以期待，相關個股自然有所表現。投信作帳行情可以分兩種，分別是「眾星拱月」型和「獨門暗器」型，各有追蹤方式和投資策略。

眾星拱月型常是當下的熱門題材或是業績正處於成長期的企業，股價相對大盤甚至於其他類股強勢，眾家法人因為看好後市，或者惟恐沒有持股績效落後，前仆後繼投入資金股價強勢，以此名之。

首先，可由投信買賣超金額排行追蹤「眾星拱月」型的個股，特別是在每季財務報表會在下一季出籠，法人都會根據企業達成預估業績的程度來調整投資組合，表2為投信買賣超金額排行前20名個股，可看出半年報陸續公布後，投信布局方向基本上以高科技股為主。

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其次，將股本在50億元以上的企業從名單中刪除。因為台股基金規模普遍在幾億元到幾十億元之間，因此，當投信要選擇「作帳標的」，除了基本面佳為必要條件之外，在外流通籌碼也不能太多，如台積電（2330）股本達2593億元，外資持有張數逾2000萬張，投信買盤難以撼動，絕對不會是投信的作帳標的。

再者，選擇投信已持有，但去掉持股比重在前10名的個股（表3）。主因在於根據法令（證券投資信託基金管理辦法），每一基金投資於任一上市或上櫃公司股票之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之10的限制，因此，即使投信看好，但持股比重已高的個股，後續法人能再投入的金額會受限。經過這3個步驟之後，得出名單詳見表4，以下分別介紹台光電與義隆。

第3季入傳統旺季

台光電8月營收創高

台光電（2383）成立於1992年，去年產品比重為銅箔基板（CCL）55.5%、黏合片40.15%、多層壓合板4.35%、其他0.01%，為台灣前4大銅箔基板廠，也是全球第1大無鹵素環保基板供應商，客戶包括三星、華為、Apple及OPPO等，上半年EPS3.59元，優於去年同期的2.11元。

第3季為傳統旺季，由於公司重新進入美系手機材料主板供應鏈，且耕耘網通與基礎建設產品有成，8月營收23.61億元，年增率4.53%，創下歷史新高，下半年維持熱度，今年預估EPS有8.5元～9元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/9/20 No.1163】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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