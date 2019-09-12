黃金1500還能買嗎？用這幾種商品打造煉金大法

分享 facebook 【作者／呂漢威】

內文：先前國際黃金價格突破1500美元，許多投資人開始詢問，是否可以進場買黃金？在進場買進黃金之前，必須先判斷未來國際金價是否還有持續走揚的理由。這波國際金價的走揚，主要是因為美國長、短期公債殖利率出現倒掛的情況，以至於市場對於美國經濟出現衰退的擔憂加劇，引發市場資金避險的情緒，因此黃金等避險性的資產再度受到青睞，使得國際黃金價格再次反彈走強，目前已經來到2014年以來的高點。

雖然中國商務部已證實美、中雙方將在10月初於華盛頓展開新一輪貿易談判，全球的股市因此消息而應聲大漲，使得國際黃金價格一度下跌，不過許多研究機構認為，川普當選後對內採行降稅策略，但美國政府赤字日趨嚴重，對內又沒有辦法增加稅收，只好對外大舉課徵貿易稅，但課徵貿易稅的結果，很有可能使得1930年代經濟大蕭條的情況重現，所以川普希望聯準會能夠提早進入降息循環，持續的刺激經濟成長。

熱錢不買債券買黃金

原本降息會使得債券價格走揚，市場資金應該去追逐債券才對，怎麼會去買黃金呢？這與美國公債殖利率倒掛也有關聯，因為市場認為美國公債殖利率倒掛，表示美國的經濟即將衰退，一旦經濟出現衰退，大部分資產的價格將會下跌，縱使是美國公債也不例外，所以資金轉而投入黃金市場，使得國際黃金價格大漲。以下我們先來看看幾個機構對於國際黃金價格走勢的看法。

法國巴黎銀行認為，全球利率隨著美國聯準會展開新一輪的寬鬆周期，預期黃金價格將繼續走高，到2020年第1季國際黃金價格可望突破每盎司1600美元，較之前的價格預測增長9%；而目前至年底國際黃金價格平均為1510美元，較6月份的價格預測增加了10%。隨著聯準會可能會持續降息，美國公債殖利率仍有機會進一步下跌，除了買美債之外，投資機構仍持續尋找相關避險性的資產，所以黃金將成為具有吸引力的避險性資產。同時，中美貿易戰短期內還不太可能解決，市場仍然對未來經濟成長有衰退的疑慮，均會提高避險需求並推升國際黃金價格維持在高檔。 分享 facebook

國泰君安期貨的貴金屬高級研究員王蓉表示，根據歷史數據來看，2008年以前黃金、原油等大宗商品的價格走勢，多是在反映未來通貨膨脹的預期。因此，黃金與原油等大宗商品價格一度呈現同向走勢。但2008年以後，黃金變成以貨幣或債券的屬性出現，主要是反映市場對未來利率的預期，與美國公債殖利率的負相關性顯著提高。

整體來說，自2019年下半年起，伴隨著美國聯準會開啟降息循環、全球地緣局勢風險攀升以及美國公債出現倒掛等因素的綜合影響，對於黃金的未來走勢，該機構似乎仍然充滿信心。