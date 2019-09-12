生技產業利多將至 6大族群各自拚出一片天

分享 facebook 【作者／許博傑】

本年度的行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）於9月3日召開，不同於以往，今年會議聚焦「跨域結合」產生的新興科技生態，此外，近年生技業面臨產業、股市資金活水不足問題，業界也提出建言盼政府能讓生技股活絡，包括引進4大基金、加速國際資金投資台灣之審核速度等7點建言。

自蔡政府上任以來，生技產業一直是政策施政的重要方向，尤其在科技業面臨中美貿易戰的此時，生技產業是未來較不會受到大國角力所影響的領域，如何燒熱近幾年的生技產業冷灶，一直是產學界關心的問題。

生技6族群

不受貿易戰之影響

從產業的角度來看，生技產業目前在台股可分為6大類，分別是新藥、製藥、醫美、醫材、保健食品、健身器材等，而就中美貿易戰的關稅、美元的強弱勢以及中國市場的變化來看，對於這幾類次產業的整體影響其實不大。

其中，新藥族群不管是在科技戰、貿易戰、甚至中國市場都不受影響，惟已經授權的公司因為權利金問題，大多以美元計價，所以未來美元的強弱將影響其公司獲利，尤其在美元強勢時，公司的匯兌收益有望進一步提升。

製藥業也因台廠大多幫國際大廠代工，或者都是以利基市場為導向，所以整體影響類似新藥股，僅有美元的波動會影響到獲利的表現；醫美、保健食品產業部分，由於這兩者目前市場大多在兩岸，所以對於相關的變動因子也沒有太高的敏感性。

至於醫材部分，由於台廠不管是自有品牌或代工都有相當的實力，反而在本次的貿易戰中將受惠，加上訂單也多為美元計價，所以容易因強勢美元而讓獲利放大。最後是健身器材部分，由於貿易戰確實影響到相關產品的關稅，所以，以台灣為生產基地的廠商，就是本波受惠的方向，長線將有助於拓展市場。

生技產業近年波動相對大，尤其去年開始是台灣生技產業擺脫過去4年悲情的轉捩點，去年上半年在益安（6499）授權大口徑心導管術後止血裝置5000萬美元給全球前5大心血管醫材大廠Terumo後，整體生技股營運似乎也受到感染，產業季獲利擺脫2017年的谷底，開始出現較明確的成長動能，並且在2018年第4季達到單季73.8億元的獲利高峰。 分享 facebook

除了益安之外，其實當下包括：晟德（4123）、中裕（4147）等，都陸續傳出好消息。此外，衛福部也在2018年9月發布特管法修正條文，開放6項細胞治療技術，讓市場開始關注細胞治療的相關議題，以時間來看，今年10月以後緊接而來的就是2020年的總統大選，相信政府在政策上一定會陸續再端出令市場滿意的菜色。

新藥族群

長線仍是法人天下

在生技6大類族群中，新藥是讓台股所有投資人過去的最愛、也最痛的一群，主要原因在於，新藥就是「過去未曾出現、要從零開始研發」的藥物，若從產業統計的角度來看，新藥第1階段針對疾病研究與發掘就要耗時2年～5年，第2階段臨床前以實驗動物為主要研究，大約也要耗掉1年～2年，進入第3階段就是整個新藥實驗最久的過程，大約要5年～7年，主因就在於裡面有3期臨床實驗要做，包括第1期的安全性、毒性及人體承受最高劑量，第2期的對特定疾病的療效與不良反應，第3期則是效果改善過程。