9月季底定乾坤 法人拚績效 壓箱寶強勢登場

分享 facebook 【作者／林明謙】

不管是各公司的業績、獲利，或者是法人的作帳，都決戰在9月的終點線，到了9月，上市櫃公司一整年的業績跟獲利成績就差不多底定，從今年前8月營收與獲利來看，哪些公司值得留意？讓我們來好好地掃瞄一下，法人們準備要在9月底衝線，用來拚績效的壓箱寶！

外資大買DRAM

3大法人決戰9月終點線，很快的時間又來到了第3季的季底，又是準備要季底作帳了！外資、投信與自營商們的季底績效戰，絕對是我們必看的一環，讓我們再花點時間好好的看看，在經過了風吹雨打的8月3次大跌之後，法人們這一季還死抱著什麼股票？甚至是繼續的逆勢加碼？

這次我們要和今年1～8月的營收業績一起看，因為一年12個月3分之2的營收已經公布，一整年的成長率大致上可以看得出來了，來看看法人在第3季加碼金額前20檔最高的股票中，哪些個股營收成長率或具有轉機題材的？我們不一檔一檔的看，專看特別值得我們注意的股票。

首先，我們統計7月1日～9月5日止，外資買超前20名的股票，第1名為南亞科（2408），第3季大買約20萬張，金額將近140億元，這真的是相當令人驚訝的一件事，更重要的是，雖然南亞科8月營收來至52.2億元，較7月成長14%，有從谷底回升的現象，但累積今年1～8月的營收是衰退的，並且是大幅衰退近44%，很明顯的，外資是看好南亞科在接下來的年底轉機，這是典型的「報價型題材」。 分享 facebook

主要是因為近期DRAM現貨價格反彈，合約價也出現回穩現象，目前股價修正到低檔的DRAM股自然就受到外資青睞，不過，如果要跟這種報價轉機型的個股，那麼就得更加留意外資進出的籌碼，因為，南亞科畢竟今年一整年的業績還是呈現衰退的，代表外資是壓注DRAM的轉機，而這部分可能就不是一般投資人的專長了，所以如果要隨外資上車，至少要持續追蹤外資的籌碼，且股價不可跌破8月的整理平台底部約70元的大關，那麼就有機會續強。

另外，外資買超第5名的旺宏（2337）也可同步留意，第3季以來大買近18萬張，金額高達50億元，這次外資回補記憶體相關個股可說是大手筆，旺宏8月營收來至近38億元，創下歷史新高，較7月大幅成長近25%，明顯的持續回升，而全年累計1～8月的營收仍衰退18%，但在年底的轉機題材下，仍吸引外資注意。

其實，旺宏股價在7月已經先大漲一波，從23元附近大漲至近33元，漲幅超過40%，代表外資明顯的率先掌握住8月營收趨勢，接下來股價拉回整理後再發動，就不能跌破8月低點26.15元，否則可能記憶體報價轉機的續航力不夠，引起外資回頭減碼，這點投資人要特別留意。