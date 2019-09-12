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全球半導體股大掃瞄 需求不看淡 晶片蓄勢待發

2019-09-12 11:28非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

內文：今年來晶片族群出現一個有趣現象，就是當最新資料顯示7月全球半導體銷售連續7個月下滑同時，反映晶片股走勢的費城半導體指數期間卻屢創新高，目前跟其高點相差僅約50點。面對這矛盾局面，市場看法也同樣是多空互見，到底該怎麼樣看這個市場？

晶片業成較勁核心

簡單說，晶片業現在最講究新產業、新需求，像雲端之於英特爾（Intel）和電玩之於輝達（Nvidia），誰有實力就誰贏。但是晶片市場規模就那麼大，誰能夠搶走對手市場就有活路，其中，美光（Micron）要跟紫光合作去攻打南韓對手即是顯例。

更重要是，中、美是目前晶片業兩大最重要的單一市場，貿易戰已令彼此兩敗俱傷，只要貿易戰能緩和甚至和解，晶片業可望是各個產業裡的大贏家。川普要制裁華為，被外界視為貿易戰演變成科技戰，即反映出晶片業已成中、美貿易較勁的核心所在。

半導體產業協會（SIA）9月初公布最新的7月全球半導體銷售總金額334億美元，年跌15.5%，是連續7個月出現年跌走勢，當中又以美國為主的美洲地區和中國分別年跌27.8%和14.1%最讓人憂慮，因為貿易戰正在升級，中、美這兩個最重要市場卻出現如此大跌幅，光看數字確實難令人樂觀。

但細看其他項目，7月全球銷售其實已較6月有所回升，其中美洲與中國分別月增2.5%和1.1%，歐洲仍月跌0.5%而未見起色，若再從能去除波動因素的3個月均值來看，全球5月到7月的均值是較2月到4月的均值成長2.9%。其中，中國成長5.1%，美洲成長3.4%，連日本也成長4.4%，只有歐洲下跌3.4%。

以3個月均值來看，其實全球晶片銷售尤其中、美、日等市場在接近年中時有明顯增溫態勢，再配合費半指數來看，其2月到4月之間的月線是收紅，4月底還創新高，5月到7月間除了5月急殺之外，也是月線收紅，尤其7月底更是升破前高而再創新高。

再看費半指數的30檔成分股，今年初到9月10日止，除了陞特（Semtech）和慧榮科技（Silicon Motion）之外，其餘28檔都在上漲。當中，除了英特爾和科銳（Cree）之外，其他26檔的漲幅都達2位數，裡面的Inphi為費半指數中表現最強，泰瑞達（Teradyne）漲幅也超過80%。

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晶片股下半年看俏

從這些重要晶片股的走勢來看，投資人對整體晶片業的看法其實不悲觀，那為何費半指數在5月急殺？那是因為中國在貿易談判的最後關頭反口惹火川普再針對中國貨調高進口關稅率所致。這表示，目前最影響晶片業的因素不完全在市場因素，而是在於中美貿易戰的發展。

中、美在9月5日宣布將在10月再進行貿易談判，讓外界看好貿易戰造成緊張的中、美關係能緩和下來，加上以摩根大通為代表的看好下半年晶片股加快上漲速度，讓費半指數當天即大漲約3%，明顯超過標準普爾500指數的上漲1.3%。

摩根大通在其報告中指出，只要投資人對全球政經局勢憂慮不斷減輕，就能助長科技股的漲勢，尤其對下半年晶片業整體需求增加仍然相當有信心，強調晶片需求前景並沒有市場所憂慮的那麼壞，因此，晶片股下半年走勢將打敗整體美股表現。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/9/12 No.1162】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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