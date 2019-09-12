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天龍地虎真金股 全方位選股計畫 一手掌握

2019-09-12 11:28非凡商業周刊

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【作者／阮蕙慈】 　

簡單來說，股價和5日、10日、20日、60日、120日、240日6條均線糾結在一起就稱為6線合1，這時均線經過長期整理，造成5日、10日、20日、60日、120日、240日均線愈來愈接近，6條均線整理到近乎一條直線，股價位置也在這些均線上，6線合1表示籌碼經過長期沉澱已經很穩定，沒信心、沒耐心的短線客都已經出場，這時若基本面出現轉機，拉出一根帶量長紅，通常會走出一波大行情，很多飆股都是出現這種線形後上漲的，而且漲幅非常驚人。

例如網龍（3083）2006年8月前形成6線合1，股價在23元上下長期整理，2006年8月28日拉出第1根漲停，之後向上拉升，一口氣漲到80元，整理一段時間再漲到150元，短短幾個月時間漲幅是以數倍計算，這就是6線合1之所以吸引人的地方。

籌碼整理非常乾淨

可能走出中長多行情

6線合1代表的是籌碼整理的非常乾淨，買賣力道處在均衡的狀況，當基本面出現轉機時，股價一往上拉升，均線就出現完美的多頭排列，可貴的是，這很可能是多頭排列剛開始的時候，也就是說，有可能走出中長線的多頭行情，這就是為什麼很多資深投資人喜歡注意6線合1的股票，6線合1常常是大波段飆股的起漲訊號。

徵兆：6線合1發動前整理期通常都會很久，發動前有何徵兆？該在何時介入？會形成6合1通常是基本面穩定，股價不漲也不跌，當基本面轉好時，股價會拉出1根大量長紅，這是漲勢發動的訊號，發動時愈強勢愈好，很多6線合1的股票都是連拉幾根紅K表態，當然成交量也要適度放大才行，簡單的說，發動的訊號就是大量長紅脫離整理區。

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靜待爆量訊號

股票得買在漲勢發動時

如何操作：我們可以將已經形成6線合1的股票整理起來，放在一個自選族群裡面，當有股票爆量發動時開始買進。有人會問為什麼不提早先買？為什麼要等發動才買？因為6線合1代表的是籌碼面已經安定，但何時發動並不一定，你如果先買可能會抱不住，還沒等到發動時可能已經賣了，我們買股票的重點不是要買在最低，而是買在漲勢發動時，買在股價正要上漲時；我們賣股票也不是追求賣在最高點，而是賣在漲勢結束時。

先把6線合1股票納入觀察，接著密切追蹤基本面的變化，走出大多頭的6線合1股通常是有強烈轉機，也許是產業面的供需變化，或者是新產品、新技術、新股東等，一旦找到轉機和題材後，就是等加碼點，6線合1發動後均線會向上開花，技術面上來看，10日線是第1個加碼點，接下來題材必然會漸漸浮出檯面，股價會開始反應未來的基本面，股價會漲幾成，或者幾倍沒有標準答案，就看後面的爆發力有多少。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/9/12 No.1162】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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