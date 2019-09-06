光學鏡頭上肥下瘦 陸廠坐大 台廠全面備戰

分享 facebook 【作者／楊璧如】

近年中國如華為、vivo、OPPO、小米等終端品牌銷售大放異彩，讓零組件如

光學鏡頭搭上趨勢順風車，風潮之下，不僅成就了舜宇光學（02382.HK）、歐菲光（002456.SZ）、丘鈦科技（01478.HK）等大廠，中國光學鏡頭產業逐漸站穩全球第2大供應國的地位。

智慧型手機銷售逐步邁入高原期，終端品牌廠無不朝向升級鏡頭規格或顆數、增加臉部辨識、屏下指紋辨識等功能，以提高產品差異化，以攫取有限的成長性，維繫光學鏡頭產業的成長。2018年三星手機策略出現轉向，增加委外比重，

舜宇光學、大立光（3008）因此陸續打入三星中高階手機供應鏈，其中舜宇光學業績在三星份額提高與華為出貨增加下，營收快速竄升。

此外，顯示在技術上，舜宇光學正加速追趕龍頭大立光。近期天風國際證券分析師郭明錤更預測，在多鏡頭趨勢下，蘋果需有新的鏡頭供應商，以降低鏡頭供應風險，舜宇光學可能在2021年開始出貨進入門檻較低的iPhone 6P鏡頭，對岸

技術大幅提升，讓光學鏡頭產業間的競合將持續加大，產業名次恐重新洗牌。

鏡頭規格持續升級

就使用者經驗來看，一般手機所拍的照片經過電腦桌機螢幕放大後，畫質顯得粗糙，但4800萬畫素的高解析度照片通過放大照片，便可清晰見到照片紋理細節，明顯高於1200萬畫素拍成的照片。

2顆以上鏡頭亦逐漸成為近年手機規格主流，統計2018年配備多顆光學鏡頭相機的智慧手機機型約占35%，2019年滲透率逐漸攀升。

由於傳統單鏡頭拍照的效果較差，主攝像鏡頭＋焦光學變焦鏡頭＋超廣角鏡頭的配合將能明顯改善用戶體驗，因此Android陣營包括三星、LG、華為、小米、OPPO、vivo均推出後置3攝手機，以高性能博取消費者的青睞， 預計蘋果新一代手機也將採後置3攝配置，而在3攝的基礎上增加微距或3D等功能鏡頭的4攝、5攝配置也逐漸興起。但因鏡頭硬體升級有限，在成本、手機空間等考量下，加以潛望式結構推出、軟體運算的進步，預期潛望式鏡頭可優先4攝或5攝奮起。 分享 facebook

潛望式鏡頭比重增

在手機空間維持不變與成本考量的情況下，當手機鏡片使用片數增加，將大幅增加使用面積，為兼顧成本、使用面積與性能，潛望式鏡頭應運而生。潛望式結構可將光學元件橫放排列，借由光學轉向稜鏡，使光線發生折射進入鏡片組，並實現成像，較傳統的光學變焦節省更多空間，使手機可保持輕薄。2019年OPPO與華為均有推出潛望式結構設計的手機，而目前潛望式結構的鏡頭以5P設計為主，預期未來將會使用6P設計以提升光學變焦倍數，目前市場也樂觀看待下半年手機增加使用潛望式鏡頭的比重。

車載應用逐年增加，對車載鏡頭的使用顆數將呈倍數成長，據東京商工調查報告顯示，2016年全球車載鏡頭需求約2300萬台，預估2020年將成長至8000萬台，顯示未來車用市場對鏡頭需求強勁，將是長線一大助力。