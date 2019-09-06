與其追風川普推特 3大敏感商品精準掌握買賣點

分享 facebook 【作者／朱岳中】

美中貿易戰打到這裡，市場震盪早已不是新聞， 3天一小震，5天一大震，更

成了家常便飯，讓投資人一直處於忐忑不安的心情。更糟糕的是，市場忽上忽下，讓投資人做空不是，做多也不對，一個不小心就是被「雙巴」的下場。想退場觀望，卻又不時來個大逆轉，讓投資人又覺得不接可惜，接了又怕接到還在往

下掉的刀子。

多空消息虛實難辨

號稱史上社群軟體治國第一人的美國總統川普，他的推特（Twitter）推文就成了投資人尋求市場「明燈」、「解藥」的所在，更是全球各大媒體日夜鎖定的「新聞製造機」。

有媒體統計過，打從2016年11月至今，川普至少發過8500則推文，平均1天多達7.8則，不單數量多，更麻煩的是內容虛虛實實，誰也無法確知該次川普是說真的還是說假的？等到市場反映多空，早已於事無補。就以8月以來幾則對市場較有影響力的推文來說：8月1日川普宣布要從9月1日起對中國商品加增關稅、8月5日宣布將中國列為外匯操縱國、8月15日說要就香港問題與習近平私下會談、8月23日說習近平是敵人，更要進一步調高關稅。這些推文對應到實際市場反應，看似利多不見得就大漲，看似利空也說不準就一定會大跌。

尤其像8月14日道瓊指數大跌800點，大家正擔心會拖累隔天的亞洲股市，川普又突然說要與習近平私下會談，讓市場立刻曙光乍現；但隔了幾天川普又發文解釋說他所謂的私下會談（personal meeting），是要習近平與香港的示威抗議代表私下會談，而不是川普要與習近平會談。像這樣的「誤解」也不時出現，投資人勢必想知道有沒有更精確的指標來判斷市場多空，而不是老從川普的推文來「揣摩上意」？ 分享 facebook

利空出人民幣走貶

附圖列舉了人民幣、日圓兌美元匯率，以及美國10年期公債殖利率近期的變化，再對照上述幾則川普推文的發布時間。我們可以發現當有美中貿易戰相關的利空消息時發生時，人民幣往往會走貶（匯率往上），但日圓會走升（匯率往下），而公債殖利率也會往下（意味公債價格上漲）；反之，有利多消息釋出時，人民幣匯率將下滑，日圓匯率及公債殖利率則反而走揚。

之所以會有這樣的反應，是因為當美中貿易談判又惡化時，中國往往放手讓人民幣貶值，好藉由貶值來抵銷加稅對出口的影響；而日圓近年成為避險商品，當市場風險加大時，國際資金往往買進日圓避險而使日圓升值。至於美國公債更是長時間以來市場公認的最佳避險標的之一，因為投資人都認為美國公債發生違約的可能性微乎其微（如果真發生，全世界也差不多完蛋了），美元又是市場最強勢的貨幣，風險一來自然大家都會往美元資產，尤其往美國公債跑（即使風險是來自美國也一樣），而美國公債中10年期是交易量最大的，10年期公債殖利率因而成了重要的市場指標之一。