親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

蔡壁如接受專訪 鬆口柯文哲99%不選2020

夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

與其追風川普推特 3大敏感商品精準掌握買賣點

2019-09-06 11:22非凡商業周刊

分享
【作者／朱岳中】

美中貿易戰打到這裡，市場震盪早已不是新聞， 3天一小震，5天一大震，更

成了家常便飯，讓投資人一直處於忐忑不安的心情。更糟糕的是，市場忽上忽下，讓投資人做空不是，做多也不對，一個不小心就是被「雙巴」的下場。想退場觀望，卻又不時來個大逆轉，讓投資人又覺得不接可惜，接了又怕接到還在往

下掉的刀子。

多空消息虛實難辨

號稱史上社群軟體治國第一人的美國總統川普，他的推特（Twitter）推文就成了投資人尋求市場「明燈」、「解藥」的所在，更是全球各大媒體日夜鎖定的「新聞製造機」。

有媒體統計過，打從2016年11月至今，川普至少發過8500則推文，平均1天多達7.8則，不單數量多，更麻煩的是內容虛虛實實，誰也無法確知該次川普是說真的還是說假的？等到市場反映多空，早已於事無補。就以8月以來幾則對市場較有影響力的推文來說：8月1日川普宣布要從9月1日起對中國商品加增關稅、8月5日宣布將中國列為外匯操縱國、8月15日說要就香港問題與習近平私下會談、8月23日說習近平是敵人，更要進一步調高關稅。這些推文對應到實際市場反應，看似利多不見得就大漲，看似利空也說不準就一定會大跌。

尤其像8月14日道瓊指數大跌800點，大家正擔心會拖累隔天的亞洲股市，川普又突然說要與習近平私下會談，讓市場立刻曙光乍現；但隔了幾天川普又發文解釋說他所謂的私下會談（personal meeting），是要習近平與香港的示威抗議代表私下會談，而不是川普要與習近平會談。像這樣的「誤解」也不時出現，投資人勢必想知道有沒有更精確的指標來判斷市場多空，而不是老從川普的推文來「揣摩上意」？

分享

利空出人民幣走貶

附圖列舉了人民幣、日圓兌美元匯率，以及美國10年期公債殖利率近期的變化，再對照上述幾則川普推文的發布時間。我們可以發現當有美中貿易戰相關的利空消息時發生時，人民幣往往會走貶（匯率往上），但日圓會走升（匯率往下），而公債殖利率也會往下（意味公債價格上漲）；反之，有利多消息釋出時，人民幣匯率將下滑，日圓匯率及公債殖利率則反而走揚。

之所以會有這樣的反應，是因為當美中貿易談判又惡化時，中國往往放手讓人民幣貶值，好藉由貶值來抵銷加稅對出口的影響；而日圓近年成為避險商品，當市場風險加大時，國際資金往往買進日圓避險而使日圓升值。至於美國公債更是長時間以來市場公認的最佳避險標的之一，因為投資人都認為美國公債發生違約的可能性微乎其微（如果真發生，全世界也差不多完蛋了），美元又是市場最強勢的貨幣，風險一來自然大家都會往美元資產，尤其往美國公債跑（即使風險是來自美國也一樣），而美國公債中10年期是交易量最大的，10年期公債殖利率因而成了重要的市場指標之一。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/9/6 No.1161】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

土洋決戰 一觸即發 季底作帳 黑馬衝刺搶先賺

2019-09-06 11:22

光學鏡頭上肥下瘦 陸廠坐大 台廠全面備戰

2019-09-06 11:22

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

債息倒掛神預言？ 債市炒風不退比股災可怕！

2019-08-30 11:13

營建產業老樹發新芽 以多角化投資迎來新商機

2019-08-30 11:13

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

冬季概念股預備起 紡織 汽零 抗凍劑摩拳擦掌

2019-08-30 11:13

驚奇3行情 耶誕 大選 春節 長短線一手抓

2019-08-23 10:42

全球股匯債亂市下一步 投資人保值增金應對策略

2019-08-23 10:42

石油市場波濤洶湧 短線消息哄抬 中長線恐不樂觀

2019-08-23 10:42

鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

2019-08-23 10:42

工業電腦 明日之星 物聯網推手 概念股誰最靚？

2019-08-23 10:42

巨震之後找買賣點 混水摸大魚！上沖下洗操作術

2019-08-19 08:56

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:55

台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

2019-08-19 08:55

ETF避險新武器大觀 多空兩相宜 降低投資風險

2019-08-19 08:48

超級財報秀 基本面掃雷 潛力股出列

2019-08-12 10:39

工具機應用遍地開花 利用短空布局 賺取長多行情

2019-08-12 10:39

市場行情黑白顛倒 反向思考才能趨吉避凶

2019-08-12 10:39

尋找有買盤靠山股 出量股 大關鍵籌碼數字

2019-08-12 10:39

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

轉運股大爆發 老莫股逆襲 喜迎第2春

2019-08-02 14:55

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

尖牙股轉進金礦股？ 避險需求增溫小心後繼無力

2019-08-02 14:55

自行車創新再出發 相關產業鏈乘風而行

2019-08-02 14:55

法人 主力3套賺錢劇本 洞悉兩面籌碼 避開坑殺陷阱

2019-08-02 14:55

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

健康中國2核心 力挺生技 精準醫療 製藥醫材錢景好

2019-07-26 10:47

各國央媽搶著降息 重啟QE得小心短多長空

2019-07-26 10:47

金融先蹲後跳機率高 保險空間大 企金得等機會

2019-07-26 10:47

大家都愛配息基金 眉角多！怎看怎挑才賺

2019-07-26 10:47

追求股債資產平衡 不確定的市場得隨時掌握機會

2019-07-19 11:30

萬一還能買嗎? 價值投資選股 高檔不怕買貴

2019-07-19 11:30

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

汽車零組件否極泰來 迎接下半年回升行情好時機

2019-07-19 11:30

科技戰全面開火 半導體領軍 漲價風潮再起

2019-07-19 11:30

2020啟動 凍蒜概念股卡位贏面大

2019-07-12 11:09
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

黑洞現形 將地球化作超大望遠鏡──專訪國立自然科學博物館孫維新館長

2019-09-03 13:44

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

2019-09-03 13:42

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top