土洋決戰 一觸即發 季底作帳 黑馬衝刺搶先賺

分享 facebook 【作者／許博傑】

國際股市在8月份都出現令市場驚心動魄的走勢，主因在於川普對美中貿易問題

決策的反覆，加上中國的報復動作，導致全球股市在8月份大多以下跌作收。

外資8月青睞櫃買

雖然外資在台股集中市場8月份賣超1212億元，但因政府基金積極的護盤，加上內資並未明顯潰散，讓加權指數跌幅僅有1.8%，而過往對於利空反應更為激烈代表中小型股的櫃買指數，8月份竟然還獲得外資青睞買超124億元，跌幅也與集中市場類似僅有1.8%。

在經過8月的大震盪後，隨著川普態度軟化、中國也願意繼續談判，及聯準會即將再降息的趨勢下，9月份的台股有沒有機會出現一波反彈，甚至走出回升的行情，相信是投資人最關心的大事，而從外資8月對集中市場及櫃買市場買賣超態

度截然不同，加上許多中小型股、產業族群相對抗跌的狀況來看，9月以後內、外資決戰櫃買的態勢將一觸即發！

如果純粹就外資在8月份買超櫃買市場的金額來看，外資買超124億元乍看之下相對集中很多，但如果就內容來做細部拆解反而會發現，由於許多債券型ETF都是掛牌在櫃買市場，所以如果單獨把外資買超ETF的金額來做計算，會發現外資

竟然買超這些債券型ETF高達182億元，也就是說，外資實際在櫃買市場是賣超58億元，相對集中市場的1200億元以上，賣壓其實不大。

然若將集中市場與櫃買市場的技術面攤開來看，可發現集中市場8月一度下探年線，月底時也還在季線、半年線之下，而櫃買指數8月份幾乎都只有在季線、半年線間來回游走，8月底時甚至站上所有均線，並且形成所有均線多頭排列的現

象，這也代表，近期的國際股市雖然動盪，但其實台灣的中小型股在坐擁利基下，反而吸引資金進場逢低布局。

此外，如果以產業的角度

看，9月以後許多電子產業開始步入旺季，不管是消費性電子或是當紅的5G，這當中許多次產業的供應鏈也都在櫃買市場掛牌，所以，第3季末、第4季的台股，相信櫃買市場及中小型股將出現很多令人意外的黑馬。 分享 facebook

PA雙雄步入旺季

以外資在8月份買超的櫃買公司來看，產業別包括5G、PCB、遊戲、記憶體、IC設計等，當中跟5G相關的公司都是外資買超的重點，其中，PA雙雄穩懋（3105）、宏捷科（8086），外資在8月分別買超7857張、2735張。

以基本面來看，穩懋7月營收來到20億元，月增12.8%、年增44%，創下單月營收歷史新高，宏捷科7月營收也來到1.96億元，是去年7月以來最高，這兩家的營運在7月已經有開始步入旺季的表現，展望第3、4季，在智慧手機製造商將推出更多5G產品，加上5G基礎建設需求持續轉強下，研判都有季季高的機會。

以技術面來看，穩懋7月下旬股價見到波段高點278.5元後，就進入漲多的區間震盪走勢，目前先以8月6日的長紅低點242.5元為準，逢回接近此一價位有撐，就可分批布局。宏捷科技術面領先穩懋在7月上旬就陷入整理，雖然8月14日增量過高，但收盤留下長上影線，顯示短線是假突破真拉回的格局，不過當股價在8月底來到季線附近，就開始見到下檔支撐的買盤進場，由於目前股價基期相對穩懋偏低，加上公司去年有擴建新廠，預計今年第4季開始量產，研判營運長線的爆發力相對穩懋大，70元以下可分批逢低布局。