蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

分享 facebook 【作者／阮文非】

蘋果新iPhone將在9月10日發表，外界與果粉都十分關注新iPhone帶給大家的到底是驚喜抑或是驚嚇，因為近年推出的iPhone早已讓大家的期待愈來愈低。蘋果股價在8月初曾跌破200美元大關，但股價隨即又回到2字頭，顯示投資人似乎仍然對新機有所期待。

可是，有兩個重要人物卻似乎沒有對蘋果特別感到興趣。就最新資料顯示，極看好蘋果的股神巴菲特似乎沒有再加碼蘋果股票，蘋果執行長庫克甚至在8月出現今年來首次賣出蘋果股票。難道這在預告蘋果將再次重演去年底的急殺走勢？

股神是價值型投資人對蘋果看法的代表，庫克則是蘋果內部人士的重要代表。要看他們的操作如何影響或跟蘋果股價走向的關聯性，就必須先回顧一下這兩人過去買賣蘋果股票的時間點。

股神2016年起買蘋果

股神投資旗艦柏克夏海瑟威在2016年首季買進逾980萬股蘋果股票，為其第1次投資蘋果，2017年繼續加碼高達約1億6530萬股，2018年首季再買進約

7500萬股，第3季還小幅加碼，多次買進已累計持有約2億5250萬股。但柏克夏在2018年年底賣出300萬股，讓其持有蘋果股數減少至約2億4950萬股，為首度賣出蘋果股票。

儘管出現賣出的操作，但蘋果仍然是柏克夏持有部位最大的股票，占其投資組合比重約24%。股神強調他很喜歡蘋果這檔股票，要買進後長期持有，理由是蘋果每年股息殖利率約1.5%、股東權益報酬率約52.7%、營業利益約26.7%，相當誘人。

話雖如此，根據柏克夏在8月14日向美國證管會（SEC）報備其迄6月底止的第2季沒有買賣任何蘋果股票。以目前蘋果股價在約208美元計算，其持有的蘋果股票市值約521億美元，占蘋果整體股權比重約5.5%。

值得注意的是，柏克夏開始買蘋果股票後，其股價就一直走高，蘋果甚至在2018年8月2日成為美國首家市值達1兆美元的企業，但去年底柏克夏即做出開始投資蘋果以來首次賣股的操作。柏克夏至今年6月底止持有1220億美元現金部位，創其新高水準，在股神訴苦找不到價格合理的投資標的之際，卻寧願持有現金而不再加碼其看好的蘋果，似乎顯示其看法漸趨謹慎。 分享 facebook

庫克2016年起賣蘋果

庫克在2011年8月當上執行長，當時董事會給他100萬股蘋果限制性股票，但條件是未來10年內他仍在蘋果工作，2016年8月就能取得當中一半股票，2021年再取得其餘一半。之後他每年都按照其績效而得到蘋果的股票獎金。

根據他向SEC報備的最新資料顯示，其目前透過信託方式持續擁有逾85.4萬股蘋果股票，持有未投資的蘋果限制性股票約182萬股，以目前股價計算即超過5.5億美元。

庫克上台後首次賣出蘋果股票是在2016年8月，當時賣掉33.4萬股而套現逾3500萬美元，接下來每年都在8月份賣出蘋果股票，像2017年8月就賣股套現約4300萬美元。2018年8月，在蘋果成為首家兆元企業之際，庫克也沒停止賣股，期間套現逾1.2億美元。