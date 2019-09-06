親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

蔡壁如接受專訪 鬆口柯文哲99%不選2020

夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22非凡商業周刊

分享
【作者／丁兆宇】

台股經歷7月底、8月初的崩跌，從低點10180點已經反彈至10600點以上，面對9月1日起中、美互徵關稅及9月10日蘋果新機發表會、9月13日中秋節連假3天，還有大盤指數的季線與半年線反壓，投資人不免對行情有所疑慮，尤其

最近市場缺乏明確的主流股領軍，無論是散熱、PCB、5G，或是三星及蘋果新機備貨潮，市場能夠反映的題材幾乎都已反映過了，於是選股似乎成了大難題。

其實，在沒有短線題材的時候，選股只要回歸基本面就行了，就能找出市場上的「白天鵝股」。可是基本面指標眾多，又該設定怎樣的條件來進行篩選呢？

由於8月中旬才公布完上市櫃公司的半年報，雖然全球景氣從去年下半年起就受到中美貿易戰的干擾，以至於許多產業的需求或產品報價反轉向下，而能在這波動盪中持續維持獲利當然是必備的條件，也許今年上半年的獲利相較於去年大幅縮減，但營運若能就此到達谷底、下半年反轉向上的話，就值得留意。

另外，8月初因美國總統川普的發言，台股大跌至10180點，之後又反彈到月底的10618點附近，反彈幅度僅4.3%，這期間領軍的卻都是斜率很陡、一路向螢幕右上角直衝的個股，到了9月份也不宜再追高，法人開始轉向位階相對低檔的股票，因此須選擇8月份股價漲幅小於大盤指數、且法人反手買超的股票。

入圍股─南亞科

公司營運將止跌回升

依照上述的條件，筆者精選出5檔股價仍委屈的白天鵝股，包括：南亞科、大毅、隆大、至上、寶成。除了簡易篩選的條件以外，還需再進一步審視這些個股的營運展望，詳細的分析如下。

分享

南亞科（2408）：台塑集團旗下個股，全球第4大DRAM廠，製程技術來自美光，產品以利基型DRAM為主，客戶包括：金士頓、晶豪科（3006）、中興通訊、華為、海爾、Google資料中心以及中國各大面板廠。去年因記憶體價格大漲，南亞科全年EPS達12.8元，表現極為亮眼，然從去年下半年起，因貿易戰影響電

子業景氣，使得DRAM客戶庫存增加，南亞科今年上半年EPS僅2.09元，營運明顯衰退。

但歷經超過3個季度的庫存去化之後，目前終端客戶的庫存水位皆偏低，加上第3季進入電子產業的傳統旺季，對記憶體的整體需求將比第2季更好，DRAM價格可望於第3季落底、第4季反彈回穩，南亞科總經理李培瑛也在法說會上表示， 銷售量可望有雙位數成長，營運

即將止跌回升。

但8月初受大盤大跌影響，又因南亞科是電子權值股，故遭法人大賣，8月份共計下跌逾7%，可是近期外資持續大幅回補買超，而且南亞科本益比和股價淨值比都偏低，基本面又轉強，將成為9月份集團季底作帳和法人回補的標的之一。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/9/6 No.1161】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

土洋決戰 一觸即發 季底作帳 黑馬衝刺搶先賺

2019-09-06 11:22

與其追風川普推特 3大敏感商品精準掌握買賣點

2019-09-06 11:22

光學鏡頭上肥下瘦 陸廠坐大 台廠全面備戰

2019-09-06 11:22

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

債息倒掛神預言？ 債市炒風不退比股災可怕！

2019-08-30 11:13

營建產業老樹發新芽 以多角化投資迎來新商機

2019-08-30 11:13

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

冬季概念股預備起 紡織 汽零 抗凍劑摩拳擦掌

2019-08-30 11:13

驚奇3行情 耶誕 大選 春節 長短線一手抓

2019-08-23 10:42

全球股匯債亂市下一步 投資人保值增金應對策略

2019-08-23 10:42

石油市場波濤洶湧 短線消息哄抬 中長線恐不樂觀

2019-08-23 10:42

鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

2019-08-23 10:42

工業電腦 明日之星 物聯網推手 概念股誰最靚？

2019-08-23 10:42

巨震之後找買賣點 混水摸大魚！上沖下洗操作術

2019-08-19 08:56

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:55

台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

2019-08-19 08:55

ETF避險新武器大觀 多空兩相宜 降低投資風險

2019-08-19 08:48

超級財報秀 基本面掃雷 潛力股出列

2019-08-12 10:39

工具機應用遍地開花 利用短空布局 賺取長多行情

2019-08-12 10:39

市場行情黑白顛倒 反向思考才能趨吉避凶

2019-08-12 10:39

尋找有買盤靠山股 出量股 大關鍵籌碼數字

2019-08-12 10:39

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

轉運股大爆發 老莫股逆襲 喜迎第2春

2019-08-02 14:55

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

尖牙股轉進金礦股？ 避險需求增溫小心後繼無力

2019-08-02 14:55

自行車創新再出發 相關產業鏈乘風而行

2019-08-02 14:55

法人 主力3套賺錢劇本 洞悉兩面籌碼 避開坑殺陷阱

2019-08-02 14:55

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

健康中國2核心 力挺生技 精準醫療 製藥醫材錢景好

2019-07-26 10:47

各國央媽搶著降息 重啟QE得小心短多長空

2019-07-26 10:47

金融先蹲後跳機率高 保險空間大 企金得等機會

2019-07-26 10:47

大家都愛配息基金 眉角多！怎看怎挑才賺

2019-07-26 10:47

追求股債資產平衡 不確定的市場得隨時掌握機會

2019-07-19 11:30

萬一還能買嗎? 價值投資選股 高檔不怕買貴

2019-07-19 11:30

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

汽車零組件否極泰來 迎接下半年回升行情好時機

2019-07-19 11:30

科技戰全面開火 半導體領軍 漲價風潮再起

2019-07-19 11:30

2020啟動 凍蒜概念股卡位贏面大

2019-07-12 11:09
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

黑洞現形 將地球化作超大望遠鏡──專訪國立自然科學博物館孫維新館長

2019-09-03 13:44

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

PM2.5 過高！各國捷運、地鐵地下月台普遍如此

2019-09-03 13:42

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top