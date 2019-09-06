15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

分享 facebook 【作者／丁兆宇】

台股經歷7月底、8月初的崩跌，從低點10180點已經反彈至10600點以上，面對9月1日起中、美互徵關稅及9月10日蘋果新機發表會、9月13日中秋節連假3天，還有大盤指數的季線與半年線反壓，投資人不免對行情有所疑慮，尤其

最近市場缺乏明確的主流股領軍，無論是散熱、PCB、5G，或是三星及蘋果新機備貨潮，市場能夠反映的題材幾乎都已反映過了，於是選股似乎成了大難題。

其實，在沒有短線題材的時候，選股只要回歸基本面就行了，就能找出市場上的「白天鵝股」。可是基本面指標眾多，又該設定怎樣的條件來進行篩選呢？

由於8月中旬才公布完上市櫃公司的半年報，雖然全球景氣從去年下半年起就受到中美貿易戰的干擾，以至於許多產業的需求或產品報價反轉向下，而能在這波動盪中持續維持獲利當然是必備的條件，也許今年上半年的獲利相較於去年大幅縮減，但營運若能就此到達谷底、下半年反轉向上的話，就值得留意。

另外，8月初因美國總統川普的發言，台股大跌至10180點，之後又反彈到月底的10618點附近，反彈幅度僅4.3%，這期間領軍的卻都是斜率很陡、一路向螢幕右上角直衝的個股，到了9月份也不宜再追高，法人開始轉向位階相對低檔的股票，因此須選擇8月份股價漲幅小於大盤指數、且法人反手買超的股票。

入圍股─南亞科

公司營運將止跌回升

依照上述的條件，筆者精選出5檔股價仍委屈的白天鵝股，包括：南亞科、大毅、隆大、至上、寶成。除了簡易篩選的條件以外，還需再進一步審視這些個股的營運展望，詳細的分析如下。 分享 facebook

南亞科（2408）：台塑集團旗下個股，全球第4大DRAM廠，製程技術來自美光，產品以利基型DRAM為主，客戶包括：金士頓、晶豪科（3006）、中興通訊、華為、海爾、Google資料中心以及中國各大面板廠。去年因記憶體價格大漲，南亞科全年EPS達12.8元，表現極為亮眼，然從去年下半年起，因貿易戰影響電

子業景氣，使得DRAM客戶庫存增加，南亞科今年上半年EPS僅2.09元，營運明顯衰退。

但歷經超過3個季度的庫存去化之後，目前終端客戶的庫存水位皆偏低，加上第3季進入電子產業的傳統旺季，對記憶體的整體需求將比第2季更好，DRAM價格可望於第3季落底、第4季反彈回穩，南亞科總經理李培瑛也在法說會上表示， 銷售量可望有雙位數成長，營運

即將止跌回升。

但8月初受大盤大跌影響，又因南亞科是電子權值股，故遭法人大賣，8月份共計下跌逾7%，可是近期外資持續大幅回補買超，而且南亞科本益比和股價淨值比都偏低，基本面又轉強，將成為9月份集團季底作帳和法人回補的標的之一。