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冬季概念股預備起 紡織 汽零 抗凍劑摩拳擦掌

2019-08-30 11:13非凡商業周刊

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【作者／蔡明翰】

台股產業間的強弱勢表現差異來自產業間供需的差異，若產業供需吃緊，自然成為賣方市場，產品價格強勢，股價自然強勢表現，相反的當供過於求，將同步影響獲利與股價的表現，因此產業間的供需狀況為股價極為重要的關鍵因素。

而供需狀況的改變可分為2個層次，一種來自於產業長線的供需變化，當產業長期供過於求，公司獲利將受到壓抑，小廠無法承受壓力而陸續減產，甚至退出，經過長時間的整理，產業供過於求將逐步改善並轉為供需平衡，甚至供不應求，股價將出現長波段且大幅度的上揚。

去年的被動元件為最經典例子，產業供過於求經過超過10年的調整才造就出去年的大多頭行情，但長線的供需變化等待的時間太長，無法將所有心力與資金放於其中，短線季節性的供需狀況變化值得關注。

產業皆有其淡旺季

就全年度的角度觀察，每個產業營運皆有其淡旺季，當淡季時營運面較為清淡，但進入旺季時需求回升，每月公布的營收將穩定成長，市場推估獲利將順勢改善時將吸引買單進駐，股價表現相對強勢，但旺季需求增加為每年循環都會發生的情況，加上季節性的需求回升無法與長線供需調整後的回升相比，股價上揚的時間與空間都較小。

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切記！季節性的需求投資不可等到旺季才進場，必須在旺季來臨前提前布局，但切記投資主軸為產業旺季效應，等待每年旺季到來時即可見到報章媒體持續報導，股價也因此表現強勢，當下便為獲利了結之時，絕對要避免因貪心而未在旺季時下車，旺季過後股價反而不易再出現強勢表現。

紡織族群每年冬季股價便因冬季概念股的題材表現相對強勢，另外又因明年即將舉行東京奧運，過往在奧運前一年起相關族群業績都有望因奧運題材所帶動，股價也有望表現相對強勢，其中聚陽（1477）為成衣製造廠，流行成衣約占7成，另外3成為機能運動服飾，銷售區域以美國為主，營收占比達到8成，其他2成銷售至全亞洲，產能約40%位於越南、32%於印尼、20%於柬埔寨、4%於菲律賓與4%於中國。

近年擴產皆以越南、印尼及柬埔寨為主，因此美中貿易戰下，交貨量並未受到影響，反而因生產基地未在中國而受惠轉單效應但7月底時聚陽在越南的2座老廠因電線走火發生火警，大約損失聚陽全球產能約6%，影響有限，股價仍因利空而呈現弱勢下跌，聚陽立即於廠邊設立臨時產線，目前火災損失產能已恢復70%，損失費用雖在第3季認列，但保險理賠金將於第4季回沖，因此全年獲利將不受影響。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/8/30 No.1160】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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