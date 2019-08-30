友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

分享 facebook 【作者／林明謙】

話說面板產業從2013年以來開始好轉，進入了6年來的獲利循環，但是從去年下半年以來，大尺寸面板價格又出現連續下跌，讓產業今年開始虧損，讓面板股的股價出現破底創歷史新低的狀態。

9月可望止穩報價

而這種情況也不是只有台灣而已，包含中、日、韓的面板產業也都是慘兮兮的，所以各大廠終於痛下決心，決定減產面板產量。以最新的市場研調結果來看，三星可能減少5成、夏普減產2～3成，包含京東方、華星光電及惠科也都減產2～3成，另外，LGD、友達（2409）及群創（3481）也都減產約10%。整體來看，以中國占全球面板約55%來看，全球供給大幅減少3～4成，業界推估9月面板報價可能會止跌，並且開始向上，有利於年底的反彈漲價。

理論上大家一同減產是有利於報價的反彈，但是公司獲利又不是只有看報價反彈，還要看銷售量，減產了，代表獲利也會有下滑的壓力，而且還要看實際減產的狀況如何？像OPEC有時喊減產，但實際上可能也會偷偷賣，以致於油價不一定會上漲，而面板產業也是同樣的道理，先不要期待股價會因此開始反轉而急上。

另外，投資人會覺得面板股常利空消息一出了就上漲，利多一出了就下跌，讓大家往往摸不著頭緒。

主力與散戶的最愛

這是因為面板股常是主力與散戶眼中的熱門當沖標的，主要有以下3個原因，第1、「股價低」永遠是散戶的最愛，面板雙虎的股價目前不到7元、8元，買個10張也只有7萬元、8萬元，這是吸引一般散戶參與的最佳標的。

第2是「產品容易理解」，因為面板產品大家都看得到而且很熟悉，不像IC設計一樣那麼的高科技而難懂，就跟當年的光碟片產業熱潮一樣，家喻戶曉的東西不難理解，也特別容易引起市場的共嗚，一有題材，當沖起來就特別熱絡。 分享 facebook

第3是因面板業「股本大、產業族群大」，像友達與群創的股本都逼近千億元，代表流通在外股數都有近千萬張，流動性很夠，加上若整個族群夠大，主力與散戶的資金可以大量且快速的進入，常成主力與散戶的最愛，只要有題材，幾百億元的資金要進進出出沒問題，也會相當的熱絡，尤其是散戶幾乎人手一張。

太多人上車的結果，常常利空消息一出了就上漲，利多一出了就下跌，千萬不要靠消息面來做股票。加上大盤已在萬點之上長達一段時間了，但有些個股的股價卻好像是在指數5000點的水準而已，面板股就是其中一環，很多人希望面板股能夠出現反彈，自然在產業有一些風吹草動，很容易就讓股價在低檔出現波動，例如像三星可能關掉一條生產線，光這個消息一傳出還未經確認，就讓友達與群創的股價開始活絡起來，因為市場與主力也想要讓面板業補漲，但真正會有上漲行情的，還是需要靠基本面，而基本面的好轉則是需要時間，不能只有靠大廠們喊話減產。