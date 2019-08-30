營建產業老樹發新芽 以多角化投資迎來新商機

分享 facebook 【作者／林亞淇】

營建產業由於涉及之市場眾多，對於一國經濟之影響龐大，因此在整個產業體系中占有舉足輕重的地位，有「火車頭工業」之稱。面對這樣的一個龐大產業，投資人該怎麼入門？產業後市如何？當中又有哪些公司值得留意？待筆者於後文一一剖析。

跟隨景氣成長

產業規模達兆元台幣

營建產業為營造與建設兩者的合併統稱，建設業者評估市場動向、選擇開發地點後，投入資金購買土地並進行規畫設計，向金融機構辦理貸款後，委託建築師規畫及營造業者施工興建，營造業者結合鋼鐵、水泥、砂石、木工、模板、水電、機電…等業者，待建物順利完成後，透過銷售管道售予市場需求者。

一般來說，營建產業成長性與總體經濟環境、國民所得、人口數、政府政策法令等因素息息相關，因此大致上可從經濟環境、社會人口與政府法令等3方向觀察。台灣人口數逐年成長，根據內政部資料統計，台灣人口數由2001年年底的2240.5萬人，逐年提升至2017年年底的2357.1萬人，家庭戶數則由同期的680萬戶，成長至864.9萬戶。

另一方面，台灣經濟持續成長，根據主計總處數據顯示，台灣名目GDP由2006年的12.6兆元台幣，來到2017年的17.5兆元台幣，每人可支配所得平均數也由2006年的26.8萬元，提升至2017年的33.2萬元。在人口數與收入提升下，推動營建產業持續發展，根據內政部營建署數據顯示，2017年營造業收支合計總額為1.07兆元台幣，產業規模不容小覷。

房屋老化問題

帶動營建需求穩健

雖台灣如已開發國家，面臨少子化問題，人口數年增幅有逐漸減少跡象，恐使房屋居住需求面臨下滑風險，不過隨時間經過，房屋亦有老化問題，根據內政部不動產資訊平台截至2018年第4季之住宅統計，台灣屋齡在30年以上之房屋占比為47%，其中除高雄市高於全國平均，來到49%外，台北市更是來到68%。 分享 facebook

房屋老化問題愈趨明顯，帶動營建需求穩健，根據內政部研究署數據顯示，核發建築物建造總樓地板面積，於2016年起有逐漸回升情況，預期未來無論是推動都市更新，還是危險老舊建築加速重建等，都有助於活絡營建業市場。

另一方面，自去年開始的貿易戰干擾，拖累全球景氣動能下滑，包括IMF、OECD等國際機構，紛紛下調今年全球GDP成長預估，然而在經貿環境惡化下，促使全球廠商朝全球布局，行政院即推動為時3年的「歡迎台商回台投資行動方案」，提供客製化單一窗口服務，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施，積極協助台商回台投資，進而帶動本土產業共同發展，增加經濟動能。