債息倒掛神預言？ 債市炒風不退比股災可怕！

分享 facebook 【作者／阮文非】

美國公債殖利率曲線一再倒掛引發市場對經濟衰退疑慮，10年期債息在3月底低於3個月期債息，為2007年來首次出現倒掛。8月中又出現10年期債息低於2年期債息，也是2007年來首見。每次出現債息倒掛，美股都出現重挫，顯示華爾街對此十分害怕，並波及全球股市波動劇烈。債息倒掛真的那麼神準預測衰退來臨？真的有那麼可怕？抑或一切都只是市場的迷思所造成？！

避險需求不斷增加

目前全球公債市場裡，將近17兆美元的公債處於負利率境地，占整個公債市場規模達4分之1，市場因為擔心全球政經局勢尤其衰退問題，而導致避險需求不斷增加，即使美國公債目前殖利率仍然為正數，但其中30年期債息曾跌破2%創歷史新低，10年期債息從去年底約3.2%腰斬至目前略高於1.5%。

簡單說一下債息與債價之間關係，以公債票面利率1%和價格100元來說，其利息為1元，殖利率即為1%，當大家擔心經濟衰退和利息下降，為了避險而搶著買公債，其交易價格大漲至200元，以利息1元計算，殖利率即降低至0.5%。相反地，當大家看好經濟成長而把資金由債轉股，紛紛賣出公債而讓其價格下跌50元，以利息1元計算，殖利率即上升至2%，這就是為何債息下跌即表示債價上漲。

以10年期公債來說，假設公債面票利率和價格跟前面提到的一樣，持有人每年有1元利息，10年後到期的利息收益總計為10元，加上本金即為110元。若現在因避險而搶著買，買方至少要出價110元或以上，持有人才有賣出的意願，若因為擔心到極點而不惜代價也要避險，付出超過110元來買，債券到期後債券本金與利息不足以抵掉當初買進的價位，這公債的殖利率即淪為負數。 分享 facebook

在明知殖利率為負的情況下仍然要買債券，市場普遍強調這是恐慌心理引發龐大避險需求所致，但俗話不是說殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做，為何明知賠錢也要買殖利率的債券？市場上輸少當賺是原因之一，更重要的是，有些人不是因為避險而買債，他們是為炒作風險而買債。

在債市中大賺價差

前面提到的例子不是說過，債價愈漲債息就愈跌嗎，只要投機客看準市場避險需求有增無減，債價會進一步上漲後賣出，即賺到當中的價差，只要不傻傻地把負殖利率債券抱到期滿，而又有人願意接貨，這債市的炒風肯定會繼續下去。大家都說華爾街很害怕債息倒掛，但那害怕是真的害怕？抑或是用來炒作市場恐慌來在債市大賺價差？

當大家都擔心經濟衰退，害怕股市轉空頭時，請注意目前債市泡沫程度可能已到了再進場就必賠的程度，這殺傷力可能較股災更可怕。因為購買公債的大多數是像退休基金等尋求穩定利息收益的投資人，若債市泡沫甚至爆破，這對社會的破壞力實在不敢想像。