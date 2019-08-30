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台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13非凡商業周刊

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【作者／賴建承】

貿易戰有愈演愈烈趨勢，中國8月23日宣布將對價值750億美元的美國商品加徵10%、5%不等關稅，分兩批在9月1日、12月15日起實施，而川普也不甘示弱，立即宣布9月1日起將對價值3000億美元商品由10%提高至15%關稅，目前被徵收25%關稅的2500億美元中國商品，稅率在10月1日升至30%。雖然美、中隨後釋出善意，表示雙方仍舊努力在協商，但依據目前情勢發展，美中貿易戰短期間難以化解。

轉單效應分3類

掌握指標股別搭錯車

此外，日、韓互相將對方從能享有貿易優惠的「白色名單」中移除後，南韓宣布終止「日韓軍事情報保護協定」，使得兩國衝突持續升高。由於全球貿易戰看似無法收拾，讓蘋果執行長庫克急忙找川普訴苦，川普似乎也有意協助蘋果打三星！然而在此混亂之際，政府鼓勵台商回流，台灣廠商能否因此受惠轉單效應呢？讓我們從營收數據來找出端倪！

所謂的轉單效應可以分為3大類，第1類是主要生產線已不在中國，包括紡織、製鞋、自行車等族群；第2類為中國供應鏈去美化，包括IC設計、晶圓代工、封測、5G及手機零件等族群；第3類為日韓貿易戰受惠的記憶體族群。

因應中國工資不斷的提升與環保議題，早年到大陸設廠的紡織、製鞋與自行車等早已轉移生產基地，並以東南亞為主要根據地，甚至將高附加價值產品移回台灣生產，因此，反而有機會受到轉單效應激勵。配合2020東京奧運商機加持，Nike及Lululemon對後市展望樂觀，Under Armour營運也自谷底回升，研判相關指標股當可受惠。

第2季因處出貨淡季，股價紛紛遭受到法人調節，不過，儒鴻（1476）上半年EPS仍有7.18元，且7月營收緩步成長，待法人賣壓結束，同時1月9日頸線363.5元不跌破，將有反彈空間。聚陽（1477）上半年EPS3.83元，累計前7月營收年增19.5%，近期外資與投信轉買，5日線不破有機會挑戰季線。廣越（4438）第2季轉虧為盈，使得上半年EPS達3.09元，7月營收20.9億元，月增率11.9%、年增率22.9%，累計前7月營收年增45.5%，不過量能低迷，季線為多空關鍵。

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製鞋股營收吸睛

前7月呈年增兩位數

製鞋相關廠商裡，前7月營收全部呈現年增兩位數之趨勢，雖然7月營收普遍呈現月減，不過依舊維持年成長態勢，明顯看出轉單效應！豐泰（9910）已在越南廠設立研究開發中心，產能也以越南最大，同時持續在印度及印尼擴產，期望能替更多品牌廠商代工，上半年EPS4.24元，居製鞋業之冠。股價受到外資調節，6月以來表現欠佳，不過外資賣壓已減緩，投信也少量買超，股價不破底有機會反攻。

至於寶成（9904），公司在中國生產比重僅剩不到2成，越南則提升至5成，其它生產國包括印尼、孟加拉、柬埔寨、緬甸等，上半年EPS2.36元，近期外資與投信也在站買方，5月以來上升趨勢線不破可逢低布局。鈺齊-KY（9802）上半年EPS3.21元，不過短線股價受到法人由買轉賣影響，股價有轉弱的疑慮，季線可做為多空分水嶺。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/8/30 No.1160】想了解更多，詳洽02-27660800

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