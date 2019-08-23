工業電腦 明日之星 物聯網推手 概念股誰最靚？

分享 facebook 【作者／傅梓翎】

找不到好標的嗎？讓我們針對未來物聯網的明日之星「工業電腦」，進行一次全面性大掃瞄，看看其產業基本結構、目前市況與未來展望，及相關個股的基本面和股價概況。

IPC應用領域廣大

談到未來的夢幻科技世界，就是未來物聯網的世界，其實，過去一年熱鬧的產業5G以及AI族群，都是未來廣大物聯網的一環，5G是促成物網聯時代的必要基礎建設，而AI則是物聯網中的一大重要領域，而在整個廣大物聯網的架構中，工業電腦（IPC）絕對是重要的感知與運算核心，因為，工業電腦早就連接起電腦與各種環境下的互動。

首先，讓我們來好好的了解一下什麼叫做「工業電腦」？其實簡單來說，只要是個人電腦（PC）以外的電腦都可以叫做IPC，因此，製造PC所要的晶片組、CPU、PCB、記憶體、儲存裝置、邏輯IC、連接器、被動元件、零組件與LCD等，在IPC中也同樣需要，然後到中游的單板電腦、準系統及工業電腦，最下游再經過系統整合廠商及終端消費者。

IPC具有少量多樣與客製化的特性，產品週期也差不多在5年～7年左右，而且有的必須放置在室外承受風吹雨打，有的則必須要能夠在高溫或低溫，甚至是不同的壓力與酸鹼值環境中運作，因此有別於一般PC，要能夠承受更大的環境變化以及更強的耐用性。

近年來IPC應用領域與產品不斷擴大，從捷運讀卡機、自動售票機、POS機、點餐機、收銀機、ATM、安全監控系統、車用電腦、醫療電子、博弈機、數位電子看板、工業控制器、雲端伺服器、智慧型大樓自動化監控系統及環境監控系統、樂透彩券電腦等，都是現在IPC應用產品，領域也超越原來的工業範圍，並已向經濟部正式更名為「智能產業」，所以，我們常聽見的智能產品其實都有IPC在裡頭，因此IPC的應用領域相當大。

與物聯網共同成長

以研究機構IDC與Gartner近年的預估來看，未來10年～15年，物聯網整體產業產值將會以每年15%～20%的複合成長率來成長，Gartner更預測全球手機、平板和PC總用戶到2020年將會達到73億台，而物聯網裝置將大幅增加至260億台，未來需求有增無減。 分享 facebook

而根據面板專業研究機構IHS的統計報告顯示，全球IPC市場規模在2018年約為39億美元，成長率11%，因為是較利基型產業且產品週期較長，因此成長較為緩和。同時，國內MIC資策會產業情報研究所也表示，2018年台灣工業電腦產業產值突破2000億元來至2143億元新台幣，年成長率則達到19.7%，主要成長原因在於智慧製造、智慧城市、智慧零售等工業物聯網應用大幅成長，台灣的成長力道看起來更優於全球的平均。

首先，我們先來看國內的工業電腦龍頭研華（2395），知名的國際大廠，7月時參與華電網私募、以2.65億元取得19.99%的股權，進一步打入下游的系統整合服務領域、擴大出海口。市場也預期研華今年持續受惠全球IPC發展，及新興市場物聯網的IPC需求，因而營收與獲利可望進一步成長，上半年EPS5元，較近年來得成長，說不定今年有機會挑戰1個股本，以目前股價約270元來看，本益比差不多在27倍，高於台積電的20倍左右，這果然是國際大廠的本益比，可見市場對於工業電腦未來成長相對樂觀。