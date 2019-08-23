鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

分享 facebook 【作者／陳威良】

鴻海集團前董事長郭台銘究竟是否會脫黨競選總統，郭董本人的心可能很糾結，然而選民、股民的心也都跟著糾結起來，棄商從政的結果是未知，回頭看看少了郭董的鴻海集團，前途一樣未知，一方面正面臨中美貿易大戰的難關，而核心業務手機代工已逐漸抬不起集團的市值，此刻鴻海（2317）股價正在最近10年以來的低檔徘徊，均線糾結後是向上走？還是向下走？

鴻海套牢不少投資人

先來回顧郭董決定投入總統大選後，鴻海的股價波動情形。郭台銘是在4月17日正式對外宣布角逐2020年總統大選的國民黨黨內初選，而事實上，在此之前市場便已有消息傳出郭董可能競逐2020年大位，所以鴻海股價已提前上漲，反倒在宣布後的隔日，鴻海股價開高走低，最高漲至97.2元，最後翻黑小跌以91.6元作收，並且爆出16萬張以上巨量，顯然炒作政治紅利的題材，套牢了不少投資人。

接著是6月21日鴻海舉行股東會，在股東會前鴻海股價穩定上揚，可以看出市場對鴻海的交接計畫是有信心的。股東會當天郭董最後一次以董事長身分現身，吸引眾多小股東粉絲到場支持，媒體形容這場股東會彷彿是競選造勢大會，不過鴻海股價的反應倒是十分平靜，當日未再出現激情追價買盤，大多維持在平盤附近至終盤小跌1.16%。另外很重要的是，自此確立了鴻海接班的新董座劉揚偉，並且由9人決策小組共治，鴻海從此進入沒有郭董的新時代。

7月15日國民黨公布黨內初選民調結果，結果郭台銘敗北，理論上這個結果曾經讓小股東對於郭董重返鴻海燃起一絲期望，但鴻海股價依舊慢慢震盪拉回。由以上事件可知，無論郭台銘是否參選明年總統，其實與鴻海的股價走勢並無明顯直接關係，一切還是得回到基本面檢視。 分享 facebook

首先必須正視貿易戰的影響，掀起製造業遷出中國的浪潮，鴻海集團必定首當其衝。鴻海歷年來累計匯出2055億元到中國投資，金額是台灣上市櫃公司第1名，這些投資目前帳面總值高達1.15兆元，也是台股第1名，而中國資產大約占鴻海總資產的34%。去年鴻海認列來自中國的損益達1147億元，占稅後純益89%，顯見中國地區對於鴻海的營運非常重要，至少目前為止，恐怕仍難有任何生產基地能取代中國。

鴻家軍股價表現不同

此外，眾所周知蘋果是鴻海的最大客戶，2018年貢獻2.6兆元營收，接近總營收5.3兆元的一半。但蘋果iPhone手機銷售每下愈況，硬體創新與功能提升難再突破，銷量自然也遇到瓶頸，因此蘋果逐漸增強來自服務方面的營收，這對鴻海的成長將是一大不利因素。

從財報來看，鴻海今年第2季合併營收1兆1597.84億元，季成長10%、年成長7.44%，每股盈餘為1.23元，但糟糕的是，獲利指標的毛利率、營益率、淨利率出現「三率三降」，甚至比金融海嘯時還更低。