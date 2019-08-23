石油市場波濤洶湧 短線消息哄抬 中長線恐不樂觀

分享 facebook 【作者／阮文非】

今年來市場波動劇烈，其中最不好操作的金融資產，筆者認為首推石油。儘管就全球經濟景氣來看，尤其美中貿易戰進一步加深市場對衝擊經濟的憂慮，能源需求轉弱是不難理解，但以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（OPEC）堅持減產救油價，加上美國7月期間原油庫存明顯下降，川普一再制裁伊朗和委內瑞拉等產油國，及美國和伊朗在波灣地區的緊張局面，又成為刺激油價的最佳藉口。

油神轉向再生能源

自6月以來，油價有時候單日的波動幅度之劇烈都快可以跟比特幣相提並論。在消息滿天飛的情況下，別說一般投資人，就連有油神之稱的皮肯斯也大嘆難操作，其管理的ETF甚至開始減持石油而轉向再生能源，以此來看，年底前石油市場波濤洶湧的行情勢必持續下去。但值得注意的是，任何金融資產的走勢始終離不開基本面，油價從4月觸及今年來的高點後，接下來的走勢是每個波段的高點都低於前一波的高點，似乎是基本面已發揮地心引力的作用！

現在油市之難判斷連油神皮肯斯（T. Boone Pickens）也很頭痛，其在1年半前推出的「NYSE皮肯斯石油反應基金」（NYSE Pickens Oil Response Fund）所投資的標的正從石化燃料轉向再生能源。該ETF也從8月14日開始更名為「皮肯斯晨星再生能源反應基金」（Pickens Morningstar Renewable Energy Response Fund），將根據晨星北美再生能源指數，來投資在導向低碳經濟過程中扮演領袖角色的企業，不再侷限於過去的傳統再生能源產業。 分享 facebook

這操作方向跟其過去投資那些跟隨洲際交易所（ICE）布蘭特石油期貨價格變動的能源企業是完全不同，油神的改變，除反映再生能源是未來不可逆轉的趨勢外，目前油市波動激烈程度連這位在油市打滾了數十年的老手也要退避三分，也標示石化燃料產業似乎已開始跟所有傳統產業那樣，正步向不能躲避的夕陽命運。

雖然全球經濟尚未出現衰退局面，但景氣愈走愈弱已是不爭的事實，全球經濟疲弱自然影響能源需求，這是油市最重要的基本面，目前任何操作與石油等相關的金融資產都不能忘記這一點。因此任何因消息而被推高的油價，投資人都必須特別謹慎以對，因為，凡是靠消息炒作上來的行情從來不會持久。

油價現靠消息炒作

像目前市場一再炒作沙國要再減產來支撐油價，和美國對中國額外課徵新關稅的行動可望延後等消息，往往只對油價極短線造成哄抬作用，但消息影響力退散後油價又重新面對壓力。以減產消息來說，目前全球的石油產量是愈來愈多，除了三不五時發現蘊藏量大的油田外，美國頁岩油始終是其他產油國的惡夢，在伊朗和委內瑞拉等被制裁後，國際石油供應量本來就明顯減少，但此時仍要靠減產來撐油價，反凸出能源需求疲弱的事實。