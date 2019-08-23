全球股匯債亂市下一步 投資人保值增金應對策略

分享 facebook 【作者／朱岳中】

美、中貿易戰開打以來，市場震盪早已成了常態，投資人也早已習慣美國總統川普三不五時在推特上又冒出「神來一筆」。只是之前的震盪是幾個月一次，近來卻是三天兩頭在上演，2天大漲，又2天大跌的，搞得投資人整個進退兩難。

投資人能躲到哪去

不單股市，連債市、匯市都一樣是忽而上漲、忽而下跌，事實上，現在最窘的是，投資人就連想從股市退場，都不知道還能躲到哪去？

其實，現階段會有這麼大的問題，主要是因為同時夾雜了政治與經濟雙重問題，使得問題更加棘手而難測，不像2008年的金融海嘯或2011年的歐債危機，單純都是經濟問題，相對容易判斷。一旦混雜了政治問題，那就不是一般人可以輕易理解的了。

總括來看，目前全球市場大概面臨了以下幾個問題：

美、中貿易戰：不用多說，投資人都很清楚一切動盪的根源都由此而起。從過去的經濟數據來看，大家也都了解發起貿易戰，美國根本得不了好處，川普的目的就只是想拉抬個人的政治聲望與民眾支持度，好為自己的總統連任鋪路。事實上，川普不會真的想玩死中國，玩死中國對美國根本是弊大於利。<

太鬆太緊都不適合

然而，放太鬆，又達不到川普所要的「政治效果」，忽鬆忽緊正是川普這段時間以來的手法，於是全球市場也就跟著忽上忽下。

現在看起來，美、中貿易戰很可能要一路「玩」到明年11月美國總統大選後才會有最終結果，投資人可要坐穩了。 分享 facebook

日、韓貿易戰：原以為安倍政府在7月1日突然宣布要對韓國限制關鍵原物料出口是為了國會選舉，但選舉結束，安倍所屬政黨也順利勝選，安倍卻沒有鬆手，更在8月1日取消韓國貿易白名單的資格。韓國雖然也對日本提出多種反制，但對日本來說根本不痛不癢的，韓國看來毫無對策可以解決當前困境。

目前投資人可能還感覺不出此事的嚴重性，那是因為韓國廠商目前都還可以用現有的庫存原物料來因應當前的生產線，一旦這些關鍵原物料用盡，而日本的出口管制又沒解除，屆時全球科技業就可能有斷鏈的危機。

韓國在全球半導體及面板產業可是舉足輕重，尤其DRAM（動態隨機存取記憶體）、NAND Flash（快閃記憶體）、OLED（有機發光二極體）面板市占率都是全球最高。

全球蘋概股恐遭殃

就以蘋果手機來說，根據統計有高達約33%的零組件是採用韓國廠商的產品，其中記憶體與螢幕更幾乎都是用韓國幾個大廠的產品。一旦韓國斷鏈，iPhone的生產勢必受到影響，全球蘋概股都要跟著遭殃，影響之深實在難以想像。

這個導因於日、韓歷史恩怨情仇的政治糾葛，目前看不到結束的契機，若真無法解決，9月後真正影響恐怕就要陸續浮現了。