驚奇3行情 耶誕 大選 春節 長短線一手抓

分享 facebook 【作者／阮蕙慈】

台股經歷了去年第4季的大跌震撼教育之後，今年的表現就相當精彩，從年初的9319點低點開始，一路漲到5月3日的11097點，收復了去年10月起跌的高點，但之後台股就是被中美貿易戰及國際情勢牽著走。

國際利空紛擾不斷

隨著美國川普總統在5月5日宣布對大陸增加關稅及制裁華為的中美貿易戰開打，台股又隨著貿易戰利空下跌；之後雖然隨著5月底美國給華為90天寬限期展開反彈，不過，從6月的香港反送中遊行、G20的川習會和解，7月財報週及預期Fed降息等因素，在一路多空拉鋸下，台股也反攻到10994點距離今年高點一步之遙。

時序進入8月，國際股市仍然不平靜，在Fed降息的利多出盡及川普又在對中國新課3000億美元關稅，8月一開始的台股就被川普打了一巴掌，隨後雖然有美國商務部延後部分3000億美元關稅，但是在美國殖利率倒掛及香港反送中爭議擴大的利空下，8月份的台股先是往下，然後在年線附近止穩，接下來到年底有耶誕節、年初有選舉、選後馬上又是農曆年，這3段時間行情會怎麼走，又有哪些多空因素及操作重點，將分述如下。

先來談談耶誕節前的行情，基本面來說，電子業Q3進入旺季、新手機要陸續發表、大陸的5G也在10月1日開始，加上3000億美元關稅延後，旺季效應又加上了備庫存的需求，營收可望有亮眼表現，基本面有利於股市上漲，加上選前政府心態偏多（4大基金代操持續撥款）、中美貿易戰及香港反送中也有資金回流效應，這段時間基本面往上，貿易戰又進入空窗期，指數可望緩步往上墊高，操作的重點則在Q4好，甚至明年更好的股票。 分享 facebook

個股空間遠大指數

其實每年第4季都是反應新題材新應用，也是個股最強的時候，明年1月初有選舉，Q4的行情提前開始發動，認為指數會緩步挑戰11000點關卡，然後在選前1個月開始陷入震盪，嚴格說來，指數空間倒也不大，重點在個股，個股空間將遠大於指數。

耶誕節前就會遇到3000億美元延後截止日，加上選舉將近，預計耶誕節前就會開始整理，尤其目前看來藍綠民調差距不大，就算「藍綠白」也都是如此，這種情況下不確定性增高，大戶壓寶的意願也會降低，故指數不排除耶誕前就開始震盪並提前壓回，低點可能回到10400點附近，這段時間不只要等待選舉結果，也還會觀察貿易戰進一步的發展，不過因為已經提前壓回。

故低點可能在選前幾日就會看到，接下來的明年農曆春節落在1月底，選後到春節封關前恐怕只有7個交易日，這時候指數空間出來加上不確定性消除，預計從選前低點就開始往上，搭配元月資金效應，可望有一波紅包行情。

階段策略皆有不同

當然操作策略也就分階段而有不同，耶誕節前可以積極建立持股，建議大膽選擇新題材或有旺季效應的個股，因為這段時間適逢貿易戰空窗期，消息面干擾降低，每年Q4的行情容易提前發動，加上法人也要做績效，個股可能以強者恆強的方式往上，故建議可嘗試波段操作，或一半波段一半價差操作，不宜輕忽每段時間的操作重點。