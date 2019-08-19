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ETF避險新武器大觀 多空兩相宜 降低投資風險

2019-08-19 08:48非凡商業周刊

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【作者／錢冠州】

中美貿易戰依舊難解，加上日韓貿易戰升溫、10月英國脫歐機率上升、美歐11月展開貿易談判，市場不確定性因素眾多，將導致企業陷入觀望、投資信心下滑、全球貿易萎縮，進而影響經濟表現。尤其目前全球正處於有史以來最長的擴張期，這些不確定性因素，將容易導致全球經濟陷入衰退。

避險工具成為課題

因此，了解避險工具及善用避險工具，會成為目前投資人必要的功課之一，那麼，針對全球股市以及經濟面的動盪，我們該如何規畫未來行情的避險計畫呢？避險，並非就僅僅是看跌，而是要看清楚未來的總體經濟脈絡，甚至有一些商品是要往偏多的方向來看，投資人可參考圖1，了解未來的經濟動向。

美國基準利率的開始往下，給我們對於行情的評估有很好的切入點，不管是川普繼續強壓聯準會降息，還是經濟衰退的隱憂，似乎Fed在7月進行10年來首度降息，而今年到年底之前再進行1到2次的降息機率很高。

那麼，大家就可以注意到美債價格持續走高（殖利率愈低，美債價格愈高，兩者是反向關係），我們可以推估，降息的趨勢應該是現在才剛剛開始，而且會有一段期間的降息循環，換言之，美國公債價格將繼續走高。

2種方式做多美債

做多美債，是一個可以執行的策略，台灣的投資人可以做多美債的方式有2種，第1種是做多美國債券期貨，這種方式先要在期貨商開戶，且必須存入一定數額的保證金，風險及資金控管能力要求較高，第2種是直接在台股集中市場買進做多美債之ETF，如國泰20年美債正2（00688L），當然未來利率趨勢如果走跌，投資人也可參考反向ETF如國泰20年美債反1（00689R）。

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避險貨幣做多日圓

美國基準利率趨勢走跌後，另外受影響的商品就是匯率相關了，其中，以美元指數及日圓最有代表性。

這就牽涉到國際資金面的移動，美國基準利率走低，美元就易跌難漲，而利率走低的趨勢通常都會伴隨著大環境的波動，因此，做為避險貨幣的日圓，就經驗來看，也就容易走出漲升的行情（日圓利率極低，所以國際投資機構在景氣好時借出日圓去投資風險性資產，反之，賣出風險性資產之後就回補日圓）。

以目前的投資環境觀察及ETF策略，我們建議可以採取做多日圓的買進元大S&P日圓正2（00706L），做空美元的買進元大美元指數反1（00684R）。

貿易戰、英國硬脫歐及人民幣破7可能引發的匯率戰爭，這些都容易使目前處於10年來相對高檔區的股市產生很大的震盪，因此對於指數的避險議題就不可不放在心上，運用指數期貨來避險是一種方式，但同樣會有保證金及追繳的問題，對於一般投資人來說顯得風險較大。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/8/16 No.1158】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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