台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

分享 facebook 【作者／俞伯超】

台塑4寶─台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）一向是每年除權息行情中高股息殖利率的代表之一，過去3年不論是在股息殖利率，及除息後順利填息都帶給參與投資人不錯的回報。

但今年除息前，除台塑從1月4日94.8元到除息前的119.5元，上漲26%表現最為亮眼外，其餘走勢都較為平緩，且除息後都出現一路貼息的下殺，對長期一路存股策略的投資人，在連續數年享有豐厚資本利得及現金配息填息後的收益，今年首度遇上亂流，未來如何因應，本文將從幾個面向及客觀數據切入，期能強化後續的策略擬定。

1是指一個原則：每股盈餘的預估，比前一年成長，每股盈餘成長使明年配發今年股利預期比今年配發去年股息為高，股息走高，也形成今年願意參與除息意願增高及填息機會相對濃厚，股價上均因公司未來獲利及股息預期向上成長。

儘管貼息不用太心慌

從今年的每股盈餘預估發現，台塑4寶從2014年每股盈餘逐年攀升，直至2019年的每股盈餘預估比前一年為低，這也是除息前後4寶股價不如往年強勢，不過獲利預估量隨時間環境都會變化，股價也會因此受法人不斷調整有所變動，獲利數字將是股價強弱關鍵，畢竟股息的多寡與公司獲利有直接的關聯。

2是指兩個基礎：第1個基礎：過去3年每股獲利維持成長及除息後都能順利填息，這個條件過去3年都達成，今年是否填息要到明年除息前才知，若能填息則這個基礎仍在，在明年挑選股息殖利率的標的股此項條件仍具備。 分享 facebook

第2個基礎：高現金股息配發率，及年線移動平均線上，呈多頭排列。

首先，現金股息配發率占每股盈餘超過75%以上，若以2020年配發2019年來看，據往年75%現金股息配發率試算。

台塑2019年預估每股盈餘為5.97元，2020年估配發2019年現金股利時預估有4.5元，以8月9日週線收盤95.2元來看，股息殖利率達4.7%。

南亞2019年預估每股盈餘為2.77元，2020年估配發2019年現金股利時預估有2.1元，以8月9日週線收盤68.1元來看，股息殖利率達3.1%。

台化2019年預估每股盈餘為5.12元，2020年估配發2019年現金股利時預估有3.8元，以8月9日週線收盤88.6元來看，股息殖利率達4.3%。

台塑化2019年預估每股盈餘為3.78元，2020年估配發2019年現金股利時預估有2.8元，以8月9日週線收盤100.5元來看，股息殖利率達2.8%。

密切留意買點浮現

從台塑4寶目前市場較保守預估，比去年獲利衰退，但仍以往年配發率75%推估，台塑及台化的股息殖利率在4.5%附近，若從以往股息殖利率來到6%以上，才漸漸出現參考股息殖利率的買點，股價再往下修正反而是以股息殖利率進入買點的機會；南亞及台塑化的預估股息殖利率則在3%附近，須再觀察等待，不過若是季獲利上升及年獲利獲得市場調高，市場對其估值及股息殖利率調升都有預期，則其股價止穩打底或快速反彈也有機會。