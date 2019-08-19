以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

分享 facebook 【作者／阮文非】

中美貿易戰已變成科技戰甚至正開打貨幣戰。貿易戰迫使許多外商不斷撤出中國，加上中國經濟數據尤其經濟成長率和製造業數據有夠爛，相較之下，美國經濟仍相對強勁許多，輿論媒體的報導與分析，往往有意無意之間認為中國面對的壓力愈來愈大，但在這樣的情況下，居然有專家認定美國在貿易戰裡必敗，甚至是重量級的投資大師認為現在是投資中國的最大機遇！

投資中國是愈早愈好

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）認為現在投資中國的機會，就像在大航海時代荷蘭帝國時投資荷蘭，工業革命時投資大英帝國，美國二戰後獨大時投資美國等。雖然過去10年來，中國股市已飆漲4倍，債市飆漲7倍，但在中國經濟崛起之下，不投資中國才是「極具風險」，而且愈早投資愈好。

對於中美貿易戰，達里奧有信心雙方都能成為贏家。他不認為這場貿易戰會像傳統戰爭那樣只有一方是勝利者，他相信中美貿易戰造成供應鏈的改變將會重整世界秩序，而最明智的做法就是兩邊都壓注，若最終結果是走向某一邊，其實可能是兩邊都受創。若雙方沒有重大貿易戰爆發的話，他最看好中國，若爆發大戰的話，他就中、美兩邊都看壞。 分享 facebook

身為歐洲政策研究中心（Centre for European Policy Studies）主任的德國經濟學家葛洛斯（Daniel Gros）卻認定美國在貿易戰裡必敗，甚至會成為最大輸家！雖然中、美之間的貿易緊張關係似乎已成為「新常態」，中、美雙方互相針對對方的進口貨物課徵高關稅，但川普會避免貿易戰進一步升級。

雖然川普一再盛氣凌人，也揚言就算中、美無法達成貿易協定，每年向中國多收幾百億美元關稅也是好事。但其實美國受貿易戰的傷害可能較中國還要深，因為美國的消費者和商家都要承受新增的關稅負擔，不少經濟學家已提出過，在全球互相連接的情況下，雙邊的貿易戰不會有贏家。

低估對美經濟殺傷力

葛洛斯指出，在川普尚未上台之前，美國對進口的工業產品課徵的平均關稅率約2%，部分貨物的關稅率甚至低於中國，即使川普上台後多次調高中國貨物的進口關稅，甚至已對約一半進口的中國貨課25%關稅率，按美國全部進口貨物裡，中國占約4分之1計算，目前美國整體的平均進口關稅率只上升約3個百分點至5%附近，這被川普視為調高中國貨關稅率，對整體美國經濟影響不大。

但葛洛斯認為平均值往往會產生誤導。因為經濟學的理論指出，關稅對消費者與生產者等權益所造成的負面影響是不成比例。舉例說，把關稅率調高1倍後，造成各方權益的損失將超過1倍，因此，就算中國貨占美國整體進口的比率有限，但25%關稅率的負面影響的嚴重程度是遠超過整體平均增加的3%關稅率。葛洛斯認為川普低估了其調高中國貨進口關稅對美國經濟的殺傷力。