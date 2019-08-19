巨震之後找買賣點 混水摸大魚！上沖下洗操作術

分享 facebook 【作者／陳威良】

貿易戰再度擦槍走火、愈打愈烈，國際股市受此利空而回檔，台股一度下跌摜破年線，不過破前低後，技術面K線出現帶長下影線的「槌子」，具有短線轉折意味。觀察美股本波修正格局，道瓊、S&P 500、那斯達克指數都在年線邊緣踩煞車，與台股連動性最高的費城半導體指數則跌到季線附近就反彈，顯見台股容易超跌的淺碟式市場特性。

短線已超跌

觀察3大行情指標

如同筆者在上期周刊中所言，對台股中期行情不必悲觀，加權、櫃買指數只要分別站上10227點、130.45點，就是多方仍未棄守的重要表態，短線超跌反而醞釀後續反彈的超額報酬空間。

對於接下來行情的研判，主要可觀察以下幾個指標：第一，美元指數的漲跌。美元若反映市場資金的避險需求而走升，則人民幣將持續弱勢，連動到整體亞幣、包含台幣在內，都會有貶值壓力，這種情形下，外資將持續賣股求現並且匯出；短線美元指數已稍見拉回，支撐月線與季線分別在97.38與97.08，若壓回到月、季線之下，對台股有利。

第二，外資在期、現貨的動向。前陣子外資在台指期未平倉多單口數迅速大減，最低曾降至28984口，期貨是行情先行指標，以目前指數位階來看，外資如果確認翻多，多單至少需要回升至4.5萬口以上。而現貨方面，在連續賣超後，8月8日終於轉為小幅買超17.9億元；只不過屋漏偏逢連夜雨，本季MSCI再度對台股調降權重，對後續外資賣壓的影響性仍待觀察。

第三，避險標的之走勢。市場主要避險標的包括黃金、比特幣以及VIX恐慌指數，在這波川普要增加關稅的推文一出後，這些標的價格齊步上揚，不過仍不至於出現過度驚恐的脫序走勢。假使要觀察市場是否恢復理性，那麼黃金1420美元以下、比特幣1萬美元以下、VIX指數20以下的位置，都是可留意的關卡。 分享 facebook

股市漲多回檔本屬合理，目前基本面尚穩健，而全球一片降息風之下，資金更為寬鬆，這都是有利股市多頭的條件。此外，由於川普曾狂言「如果他無法連任總統，美股將會崩跌」；反過來思考，既然他以美股表現做為政績訴求，那麼在大選之前他亦不會放任美股持續重挫，所以貿易戰重拳揮出後仍可能再縮手。

回頭看台股，第2季財報以及7月營收陸續公布，此時正適合精選基本面護體的高成長股，跌時既能抗震，漲時又有機會先創高。操作時建議鎖定「股價領先創波段新高」的個股，這些強勢股能甩開大盤，成為本波攻擊的重心，自然是基本面有過人之處，加上籌碼被主力與法人鎖定，況且創新高表示上檔無解套壓力，可望強者續強。因此，除非見到法人或主力轉賣，或者基本面表現低於預期，否則應該屏除只買低位階股的迷思，有時「買強不買弱，買高賣更高」才是贏家心法。