尋找有買盤靠山股 出量股 大關鍵籌碼數字

分享 facebook 【作者／呂漢威】

股票市場裡流傳著一句話：「股價是錢堆出來的。」只要買盤還存在就不怕跌勢，但是當買盤不在的時候，就算行情再好，股價也是會有下跌的可能。對比最近的大盤來看，指數下跌，外資大賣，台幣也出現疲弱的走勢，顯示有部分的資金出現暫離股市，法人也開始買進避險型的商品，例如富邦VIX（00677U）。

雪崩式下跌首重避險

從富邦VIX的走勢圖可以看出，在今年7月30日至8月5日期間，其價格出現明顯的上漲，而外資法人與自營商也出現明顯的買盤，但是這段期間加權指數卻是下跌的，因此從市場的資金動向，來找出有買盤的標的，也是投資人可以趨吉避凶的一種方式，當然，這裡說的買盤來源，包含了大戶、外資、投信、自營商等。

其實富邦VIX這檔標的，筆者在今年8月3日的「只要錢長大」節目中就曾經提醒過大家，當遇到大盤下跌的時候，富邦VIX等避險型的商品會有正報酬出現，可是這類型的金融商品不同於普通的股票，是屬於槓桿型的商品，所以不適合長期持有，但可以在行情出現風險、且手中又有較多持股部位時，當做避險工具之用。這也是為什麼每當國際股市或是台股出現雪崩式下跌的時候，富邦VIX就會出現在法人的買超名單裡的原因。

找出下跌有量的股票

台股有漲有跌，大戶與法人們也是每天買進、賣出，所以個股操作才是盤面上的重點。其實在跌勢當中，更可以去觀察有哪些股票是盤面上有買盤在買進的，因為追高人人都會，可是在下跌的時候，仍有資金持續買進的標的，才有可能是未來具利基的題材股。那麼，該如何去觀察個股的籌碼呢？首先可以從成交量來觀察，先找出「下跌仍有量」的股票。

因為當大盤在跌、個股卻有量，很有可能是有資金利用大盤下跌的時候仍持續買進，因為沒有買盤的股票，大部分在大盤出現雪崩的時候也是無量下跌。

舉例來說，劍麟（2228）於今年7月30日至8月5日期間，股價明顯上漲，觀察其籌碼，主要買盤來自於投信，使得劍麟的股價可以在大盤下跌時出量上漲，而且上漲的幅度還不小，這也顯示出投信的買盤相當積極；但是在這波上漲之前，劍麟的股價是呈現出整理型態的，直到近期買盤的出現，股價才有明顯的漲勢。 分享 facebook

投信法人之所以會在大盤下跌的時候積極買進劍麟，應該也是看好其後續的表現，投資人在操作時可以利用近期的上漲跳空缺口來當做進場點或是停損點，也就是當股價壓回跳空缺口附近時可以考慮進場，但是如果股價不漲反跌或跌破跳空缺口時，即可採行停損出場的動作。

精測（6510）也是在大盤下跌階段逆勢上漲的股票，但在此波上漲之前，精測的股價不是下跌、就是橫向整理了2個月，直到最近才因為買盤的進駐，推升了股價走揚。精測主要的買盤來自於外資與投信法人，也因為有這些買盤使得其成交量開始放大，這段期間大盤是下跌的，可是法人不懼怕大盤下跌、仍然持續買進精測，表示法人看好公司未來的表現。