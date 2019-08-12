逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

分享 facebook 【作者／林明謙】

這個大盤被川普與聯準會搞得烏煙瘴氣，今年不是貿易戰，就是要不要降息，這2大變數此消彼漲，讓全球股市一直隨之起舞，跟著大起大落。不過，最近的台股確實也跌得很凶，繼8月初第1週大跌300多點之後，第2週還是持續的下探，至8月6日為止也是大跌了300多點，現在都已跌破年線10400點的支撐了，只能說聯準會不打算繼續降息的這個殺傷力，以及中美貿易戰鬧劇永遠都有新的劇本，加上陸客自由行被禁，在這3大利空夾殺下，台股出現了今年以來最劇烈的高點修正。

現在我們單純來看這個問題，接下來到底要逃命，還是要撿便宜？在每一次重要的轉折點出現之後，讀者一定要記住每次行情往上往下都一樣，一定要先從「時間、空間」這2大變數來考慮。

從時間、空間檢視

筆者先給一個大致上的答案，「要逃命」至少也先看到年線跌破2次以上再說，這是空間上的看法；而若是要「撿便宜」也至少先等2個月後再說，這則是時間上的看法。

先從「空間」上來看，大跌之後的加權指數有可能會出現大幅反彈，一般說來，台股如果急跌破年線的第1次出現反彈機率相當高。

而整理之後，若台股再繼續往下跌破年線第2次之後，那就得特別小心了，就有可能出現頭部型態，而且進一步引發融資的多殺多賣壓，並繼續探底，往下測試10000點大關的防守線。

而且，今年以來的大漲行情並沒有成功的再度突破11000點以上壓力區，反而讓頭部套牢賣壓更加沉重，通常以過去的經驗來看，在空頭市場反彈，再度挑戰高點失敗後，容易爬得愈高就會跌得愈深，所以，當年線2次跌破之時，就是空頭勢力再度全面抬頭之際，一旦跌破2次、3次以上，每次都要再度減碼，免得出現後來進一步的修正。 分享 facebook

再從「時間」上來看，由於連續降息的預期落了空，因此過去一段時間大漲的新興市場必然會有比較大的影響，畢竟今年的台股在7個月中，足足有6個月的時間是上漲的，有可能會出現一波的修正，回檔整理2、3個月也是正常的，所以才要讀者花點時間，用2個月左右的時間來確認並讓台股整理一下，免得投資人在半路上接掉下來的刀子。

而在經過2個月的時間，差不多是在10月之後，如果台股要跌也早已跌下來了，建議下跌後，還是要有1個月的觀察整理期；如果台股不跌，則是較好的情況，筆者會建議在10月中下旬過後開始找買點，這也是較保守穩當的方式。

金融族群開始成長

可以參考的族群除了電子股，金融股也要看一下，因為金融股中的銀行股，他們這幾年大幅的擴展海外分行放款業務，因此近年的獲利都相當不錯，有開始漸入佳境的趨勢，除了國泰金（2882）、富邦金（2881）這老字號的金融雙雄之外，還可以看看中信金（2891）、兆豐金（2886）等金融股，還有小而美的「玉山金（2884）、台新金（2887）。