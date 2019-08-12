工具機應用遍地開花 利用短空布局 賺取長多行情

分享 facebook 【作者／陳 曦】

工具機，是工業製程裡不可或缺的要角，舉凡人類世界裡享受到的便利與娛樂產品，如手機、電腦、捷運、汽機車、飛機…等，其製程與零件皆離不開工具機應用，因此工具機又被暱稱為「機械之母」，換句話說，「沒有一流的工具機，就沒有一流的製造業。」如此重要的產業，台灣現階段情況為何？貿易戰衝擊該如何看待？當中又有哪些廠商值得留意？相信都是讀者關注的焦點。

應用領域廣泛

台廠以出口中國為主

工具機的基本定義為「動力驅動的固定式機器」，用來把金屬或其他材料加工成零件，從生產半導體的機台、汽機車所需的零件，乃至工具機本身的零件等，應用產業相當廣泛。工具機上游為多項零件，包括鋼鐵鑄件、精密軸承、傳動元件…等，組裝成工具機後，又可分為磨床、CNC（電腦數值控制）磨床、龍門磨床、綜合加工機…等不同類型產品，透過切削、成形等不同方式，製作出各式各樣不同樣貌與大小的零件，並應用在民生、汽機車、航太、半導體、國防…等各類產業。

業者對技術升級、擴充產能以及汰舊換新的需求，使得工具機市場發展相對穩定，根據Gardner Research數據顯示，2013年至2017年全球工具機消費市場約維持在800億～900億美元。至於台灣方面，根據TMBA（台灣區工具機暨零組件工業同業公會）資料顯示，2018年台灣工具機出口金額為36.56億美元，較2017年成長9.5%，其中，出口國以中國（含香港）占比32.4%最高，其次為美國的12.9%，出口產品以綜合加工機占比37.8%最高，其次為車床的19%。 分享 facebook

短空紛擾不斷

長期前景仍然趨樂觀

雖工具機需求穩健，然而今年國際局勢持續惡化，除去年開始的中美貿易戰規模擴大外，日韓貿易戰開打、美國對歐洲汽車加徵關稅危機未除、英國硬脫歐危機、美伊關係一觸即發…等，大量的不確定因子，使廠商的態度趨於觀望，進而導致製造業景氣下滑，美國ISM製造業PMI由2018年8月的60.8降至2019年7月的51.2，中國製造業PMI更連續3個月低於50榮枯線下，暗示製造業正面臨衰退危機。製造業景氣趨緩，自然影響到台灣相關廠商出貨動能，根據TMBA數據顯示，今年1月至6月台灣工具機整體出口金額為16億美元，年減幅達10.8%。

不過，若觀察主要出口國家的金額變化，可發現今年1月至6月，雖然出口中國的金額年減幅達20.6%，但出口越南及日本的金額逆勢增加41.1%、35.3%，淡化中國市場衰退的不利影響，使整體衰退幅度收斂，顯示有需求的廠商並未因此縮手，仍透過轉移生產地區等方式，解決計畫的產業升級、擴充產能等需求。由此可見，即使國際局勢紛擾不斷，業者的需求也不會因此消失，短期或許會因觀望使投資縮手，但待局勢穩定後，市場狀況有望立即性的好轉，加上智慧製造、電動車等趨勢加持，長期來看，產業需求仍相當值得期待！