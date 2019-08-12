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市場行情黑白顛倒 反向思考才能趨吉避凶

2019-08-12 10:39非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

現在股市是黑白顛倒，好消息當壞消息來看，像聯準會鷹式降息正表示美國經濟沒有外界預期那麼糟糕，歹戲拖棚的中美貿易談判擺明是中國要以拖待變而不會有成果，但之前股市就炒作而大漲。當川普宣布對中國3000億美元進口商品調高10%關稅，而美國也一再針對中國企業調查，讓大家覺醒原來中美談判不如原先所想的美好。

在這樣黑白顛倒的行情裡，必須要反向思考來趨吉避凶。但問題又來了，美國正式把中國列為匯率操控國，這肯定是壞消息，美股也應聲暴跌，難道這樣也能反過來當好消息來看？其實這更印證之前市場炒作中美貿易談判有進展的行情是如何荒謬。反向思考的背後不是單純反過來看就是對，而是必須了解問題的本質，行情不能違背這本質，投資人必須隨時注意這個情況的發生。

貿易戰走向貨幣戰

中國在8月5日讓人民幣兌美元匯率貶破7人民幣的心理大關，是2008年金融海嘯以來首見，目的是反擊川普對3000億美元的中國進口貨額外加徵10%關稅。川普抨擊中國操控匯率後，很快就把中國列為匯率操控國，在擔心貿易戰愈打愈激烈之下，美股當天出現今年來最大單日跌幅，道瓊工業指數盤中最低下跌接近1000點，終場道瓊和標普500跌幅將近3%、那斯達克下跌3.5%、費城下跌近4.5%。

市場會如此恐懼不是沒原因，中國在1992年到1994年間曾5次被美國指控為匯率操縱國；1994年後，美國就沒有再列任何國家為匯率操縱國。這次川普指中國以人民幣做為對付關稅壁壘的武器，而做出25年來首次把中國列為匯率操縱國的決定，等於宣布中美貿易戰只會不斷升級，貿易戰更走向貨幣戰，川普會用什麼方式反制或干預匯市讓美元貶值來宣戰。外界目前都不清楚，只能肯定的一件事，即未來政經局勢只會更動盪，投資人賣股和轉進黃金等避險工具趨勢將愈來愈明顯。

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尤其人民幣今年兌美元匯率的中間值僅貶值約0.53%，遠低於阿根廷披索和土耳其里拉等貶幅，是今年來表現相對穩定許多的新興市場貨幣，甚至較歐元和英鎊等已開發國家的貨幣表現還要強，中國此時放任人民幣貶值，而且沒有再畫出任何底線，就算人民銀行不出手，市場在憂心人民幣會變成無底洞，再加上補跌壓力強大，人民幣匯率會不會出現「潰堤」是誰都不敢想像。

美國反擊下的變數

以川普愛恨分明個性，肯定會對中國操縱匯率做出反擊。若真的反擊，手段可能包括面臨懲罰性關稅，不讓中國取得美國海外私人投資公司（OPIC）的融資、禁止中國參與美國政府的採購案、要求國際貨幣基金（IMF）加強監督中國、讓美國貿易代表署（USTR）評估中美貿易談判時把匯率操縱因素納入考量。據了解，美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）將會跟IMF合作讓中國不能再透過人民幣貶值而取得市場競爭優勢。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/8/9 No.1157】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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