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超級財報秀 基本面掃雷 潛力股出列

2019-08-12 10:39非凡商業周刊

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【作者／許博傑】

外資瘋狂撤離台股！8月初的台股可說相當不平靜，在內、外交迫的環境下，加權指數短短1週就從10900點來到10180點附近，台股短期技術面已形成10650點以上的頭部，在大盤轉弱的此時，選股難度也急遽升高，因此，近期陸續公布的7月營收及8月中以前必須公布的半年報，相信就是未來一季黑馬的選股標準，以下就7月營收創新高、營收上半年大幅年增、公司下半年漸入佳境等3大方向做篩選。

7月營收創新高

PA、PCB、半導體讚

我們先從7月營收創新高的公司來看，當中還是以電子股占大多數，其中，PA、PCB及半導體相關產業可說是表現最為亮眼。

穩懋（3105）身為全球砷化鎵代工龍頭，7月營收、第2季季報甚至第3季展望都在近期讓市場為之驚豔！

穩懋7月營收終於突破20億元，月增達12.83%、年增幅更是高達44.03%，主要原因就在於手機品牌廠陸續在第3季推出新機，部分客戶提前拉貨推升功率放大器需求成長，除7月營收亮眼外，公司第2季稅後純益7.74億元，季增344.2%，EPS達1.87元優於市場預期，上半年EPS來到2.28元。

除穩懋營收表現優異外，同族群的全新（2455）7月營收也達2.47億元，月增19.78%、年增63.7%，也創3年多高點，公司第2季每股獲利也較前一季成長到0.78元，從穩懋、全新在7月營收及半年報的表現都優於市場預期來看，下半年PA產業正式宣告擺脫去年的衰退，開始進入新的成長狀態，尤其未來的5G、Wi-Fi 6、車聯網等需求，將會加大PA的應用，基本面的成長將在第3季成為PA族群的後盾。

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不過若從股價來看，穩懋日前已來到278.5元的高點，全新也來到104.5元，對比法人預估這2家公司今年EPS達8元及2.8元來看，目前本益比都高達30多倍，投資人短線切勿因為營收及半年報的利多而進場追價，建議可觀察在拉回的過程中是否守穩月、季線關卡，一旦大盤波段止跌而2家公司股價有打出短底，才是布局下半年多頭行情的機會。

除了PA外，PCB產業也是7月營收的一大亮點，尤其是上游銅箔基板廠聯茂（6213）、台光電（2383）7月營收也分別創下歷史新高，聯茂7月營收達21.15億元，月增7%、年增5.75%，除7月營收創高外，聯茂第2季在產品優化下毛利率持續攀升，然因費用率提高下讓EPS僅有1.91元，不過表現還是優於市場預期，由於公司下半年高階材料打入全球最大電信設備商，加上美系7奈米晶片材料放量及伺服器、顯示卡等中階材料庫存調整結束，公司看好下半年營收逐季攀高且將持續創新高。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/8/9 No.1157】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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