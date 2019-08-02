法人 主力3套賺錢劇本 洞悉兩面籌碼 避開坑殺陷阱

分享 facebook 【作者／許博傑】

指數驚驚漲，然台股融券卻創下2013年2月以來新高！台股自5月底的低點10227點以來，已走了2個月的多頭行情，雖然指數波段由10227點攻抵10994點，漲點高達767點、漲幅達7.4%，但在中美貿易戰及華為事件陰影下，這700多點的行情似乎沒能引起多大的激情，整體市場的熱度在7月1日川習會正式落幕後，才有漸漸加溫的現象。

外資短線似轉停看聽

然就指數的角度而言，台股7月雖然有增量現象，但K線反而僅是小紅的十字線，這也代表在大漲一波後，加權指數短線似乎已瀕臨11000點的壓力區，要再向上突破，就必須仰賴外資的買盤，不過7月下旬外資買盤似乎也有熄火的現象，累計7月以來外資對台股反而賣超106億元，期貨的淨多單也僅維持在4萬口附近，這也代表在經過6月的拉高後，外資短線似乎開始轉停看聽。

所幸，雖然外資買盤不濟，但內資卻能適時在櫃買市場接棒，櫃買指數自7月1日後就呈現緩步向上攻堅的走勢，月線為增量的中長紅K，指數7月大漲了4.1%，這代表在外資放暑假時，內資的資金仍持續在有題材或業績的中小型股中輪作，不過也因為短線來到前高壓力區144點附近，除非能見到增量續攻的走勢，否則還是要留意是否在漲多後會有回測月線的狀況。

因此，就目前加權指數的走勢來看，大盤短期受制於外資的保守，除非見到外資連續3天買超金額都達80億元以上，並成功站上11000點，否則可能還是會維持在10650點～10900點的區間來回震盪，不過如果一旦指數以中長黑帶量跌破10650點關卡，就要留意8月的台股會出現回測季線甚至半年線的走勢，以時間來看，在第2季季報全數公布後，加上9月後配合電子股的旺季及明年的總統大選，台股才有重啟多頭行情的機會。 分享 facebook

雖然目前行情陷入膠著，但從盤面融券張數創下73萬張的6年高點，甚至於短期融券在個股或ETF間突然的暴增、減，都可代表外資、法人、甚至公司派主力持續在市場上下其手，尤其近期大盤融券的大幅增加，從6月起的統計數據來看，可發現大約有40萬張以上的數量都在ETF上，其中，增加最多的單一個股達36.8萬張，就是在富邦VIX（00677U）這檔ETF。

利用富邦VIX做套利

由於富邦VIX ETF是追蹤波動率期貨指數的指數股票型期貨信託基金，主要標的為標普500波動率短期期貨，也就是市場俗稱的恐慌指數，由於目前的美股持續處在歷史高檔，導致短線上許多看壞美股的投資人進場大力買進富邦VIX ETF。

然因為本檔ETF特性在於富邦投信是透過買賣期貨來追蹤VIX指數，只要美股維持在高檔震盪，沒有出現連續性或單日的暴跌走勢，就過去的VIX指數走勢來看，通常都是屬於緩步盤跌的趨勢，加上VIX期貨過去的正價差大概都有10%～20%的特性，也就是說，這檔ETF其實只適合賭單日而不適合長期抗戰。