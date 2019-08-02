自行車創新再出發 相關產業鏈乘風而行

分享 facebook 【作者／張臣翰】

自行車，或稱為腳踏車，相傳最早出現於文藝復興時期達文西的手稿，直到18世紀末，法國人西夫拉克伯爵（Comte de Sivrac）才以木質輪的形式讓自行車雛型初次問世，隨著時代變遷，科技日新月異下，自行車變得愈加輕便、體型更加縮小，近年更推有電動自行車的流行愈發普及，而台灣享有自行車王國的稱號，在這波浪潮中亦不落人後，本文將詳盡介紹台灣自行車產業供應鏈以及未來相關個股之展望。

台灣身為自行車工業發展重鎮，近年相關產值均名列世界前茅，根據財政部關務署、台灣自行車輸出業同業公會公布的資料統計顯示，雖近年自行車市場逐漸飽和，成長趨緩，同業競爭壓力加劇以及中國大陸共享單車等因素影響，整體出貨台數呈現衰退情況，但台灣相關製造廠商轉以高階、競賽型自行車發展，搶占歐洲尤其歐盟會員國，平均單價不斷提高，因此在16年呈現小幅衰退後整體產值不斷攀升，今年也可望持續向上。

騎乘多元化

組裝需求帶動產業鏈

另一重要產值成長因素為電動自行車，近年來整體出貨量不斷激增，且平均單價維持高檔，因此帶動整體電動自行車產值大幅提升，隨著騎乘取向愈來愈多元，登山車、城市車、通勤租賃車、物流車等搭配規格不同，也將帶動相關零組件之發展。

中國因2～3年前共享單車熱潮，讓自有自行車需求減少，相關車廠業績一落千丈，然此熱潮也迅速退燒，隨著中國共享單車龍頭「ofo小黃車」發生財務危機，使得自有自行車需求重回正軌。全球自行車主要的消費市場為美國、歐洲、中國以及日本，歐美等地之需求不斷提升，中國大陸則是持續衰退，另外在自行車零件市場方面，受惠於歐美自行車組裝需求持續擴增，前叉、車架、電動自行車電力系統零件、變速器、輪圈等價量齊揚，在整體自行車產業鏈中，整理出幾檔個股依序評析如下： 分享 facebook

桂盟（5306）為全球最大的自行車鏈條生產商，工廠包括台灣、越南、深圳、蘇州與天津廠。2017年第3季再併入汽車正時系統與車庫門開關機兩個工廠。自行車鏈條汰換維持基本需求，加上因電動自行車專用鏈條扭力較大，需要用較高檔的鏈條以及10速以上（10、11、12 速）的鏈條，占比也將逐漸提高，預期將使整體產品組合轉佳，另外在摩托車及車庫鏈條等持續成長，未來可持續關注。

拓凱（4536）為碳纖維複合材料加工製造商，集團營運據點包括台中、廈門新凱、廈門宇詮、廈門新鴻洲、廈門元富以及美國西雅圖CSC。產品包括運動休閒、航太與醫療，自行車產品主要為車架、前叉與把手等，客戶包括SPECIALIZED、SRAM、COLNAGO。過去輪圈材料以鋁合金為主，近年因應輕量化而逐漸改成碳纖維複材因而受惠，其他事業方面，航空事業椅背等內裝件穩定增長，2019年則有空巴集團氧氣罩、國際國造複材標案等案子加入，另外在TP複合材方面，今年將出貨給美系NB品牌，未來營運貢獻可期。