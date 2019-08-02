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尖牙股轉進金礦股？ 避險需求增溫小心後繼無力

2019-08-02 14:55非凡商業周刊

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【作者／阮文非】

最新有人建議把資金從尖牙股（FANG）轉向由金礦股組成的轟動股（BANG）。尖牙股全都是大到不能倒並直接影響美股表現的科技業龍頭，轟動股則清一色是金礦股。前者面對歐美一起的反壟斷調查，其命運不被看好。至於金礦股最大特色，是具黃金的避險和股價上漲等雙重特性，在全球貨幣戰而股市仍保持上漲態勢之下，金礦股將成最大贏家，也可能是股市多頭行情即將結束的前兆。

新驚慌年代資金轉向

尖牙股由臉書、蘋果、亞馬遜、網飛和谷歌等科技龍頭股組成已是眾所皆知，至於所謂的轟動股是由Wolfe Research分析師羅奎（John Roque）杜撰出來。他把Barrick Gold、AngloGold、Agnico Eagle Mines、Franco-Nevada和Gold Fields等5家金礦公司首個英文字母，組合成「BAANG」概念股，跟英文字 「bang」接近，就如同「FAANG」跟「fang」接近那樣。

羅奎認為投資人應該忘記尖牙股過去大漲的美好時光，因為它們的股價都已經到頂峰了，並開始失去其帶動大盤往上攻的動力，投資人要為新的驚慌年代到來而把資金轉向轟動股來因應。雖然他認為金價每盎司已升破1400美元，為2013年來首次升破此水準，今年來已大漲逾12％，但目前的價位仍遠低於其在2011年逾1900美元的水準。

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金價上漲會帶動金礦股，因為黃金是金礦商的重要產品，轟動股自5月10日以來已狂飆逾40％，在全球政經局勢前景不明和歐美央行要擴大寬鬆貨幣環境之下，他認為在避險需求大增會令金價和金礦股價都有更大的上漲空間。相較之下，尖牙股今年來大幅拉回，主要是投資人擔心這些科技巨擘面對歐美政府反壟斷調查的壓力愈來愈大，不少投資人也認為在貿易戰和全球經濟放緩的困境下，尖牙股無法倖免。

一個行情是否結束，除了要看原先發動攻擊的領頭羊有沒有力氣走下去之外，還要看有沒有其他族群能接下領漲大盤的重責大任，但就目前的情況來看，全球股市指標的美股恐怕讓人憂心忡忡，因為原先領漲的尖牙股已露出疲態，而轟動股表現雖強，但這些在美國紐約證交所上市的礦商股票或ADR，所占權重根本不能跟尖牙股相提並論，而且金礦股大漲往往代表市場避險需求濃厚，往往給人美股漲勢有後繼無力之感。

美國司法部以沒點名方式宣布要對科技巨擘進行重大的反壟斷調查同時，眾議院司法委員會已開始對谷歌、臉書、亞馬遜和蘋果等展開史無前例的反壟斷調查，至少2名準備參加明美國總統大選的候選人表達其支持調查部分科技巨擘，理由是它們對市場與政經的影響力過大。雖然專家認為短期內這些調查不可能導致科技巨擘必須把旗下業務分割出去來洗脫壟斷嫌疑，但可以預期這些巨擘最終可能面對新的限制來降低其影響力。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/8/2 No.1156】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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