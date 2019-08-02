322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

【作者／呂漢威】

只要台股持續維持在萬點之上，就有助於個股填權息的行情，而投資人也可利用已經除權息且填權息的個股，找出他們之間的共通性，再利用這個共通性，找出正在邁向填權息之路的個股。

322家已經填權息

統計整體上市櫃公司今年宣布配發股利的共有1270家，已經除息的約有800家，截至7月29日約有322家公司採用期間最高價來計算已完全填權息，那麼，未來即將要除權息的個股，哪些有機會可以如同已經填息的300多檔股票一樣順利的填權息，在此之前我們要先找出能讓這些個股順利填權息的原因。

從322家已經填權息的個股來看，配發股利較低的個股，其填權息的速度也會相對比較快，有些個股甚至1天就可以完成填權息，當然，股利的高低要配合股價，通常配發股利，在股價漲幅3%以內的個股，其快速填權息的機率會比較高，所以想找快速填權息的股票，可以留意股利與股價比在3%以內的個股。

篩選8月5日至9日除權息，且股利與股價比在3%以下的個股，包括友訊（2332）、創源（4160）、良維（6290）、大江（8436）、大立光（3008）、緯軟（4953）、上銀（2049）、立德（3058）、建漢（3062）、遠雄港（5607）、全家（5903）、鈺太（6679）、榮運（2607）、國賓（2704）、五福（2745）、鼎天（3306）、美利達（9914）、金益鼎（8390）等，其中，最受市場矚目的就是將於8月6日除權息的大立光。

找Q2營收成長股

大立光今年配發68元現金股利，對比除息前的股價來計算，股利與股價比不到3%，所以大立光快速填權息的機會很高，但是投資人如果參加除權息，仍要記得去計算交易成本與應負擔的稅務成本。 分享 facebook

如果想要股價順利填息，那就要有買盤，而買盤的最大動力當然就是有好的基本面，剛好現在的時間已經公布完第2季的營收，所以，我們可以找出今年第2季營收比第1季和去年同期同步成長的個股，也因為這些個股的基本面佳，市場會比較青睞，之後順利填權息的機率也會比較高。

篩選8月5日至9日除權息，且第2季營收比第1季和去年同期同步成長的個股，包括創源、合富-KY（4745）、亞弘電（6201）、等。

法人持股愈多愈好

除了大立光之外，投資人可留意第2季營收成長較強勁的個股，如緯軟等相關股，如果之後第2季的公告財報能夠同樣亮眼，那麼填權息之路也會相對順遂。

之前已經談到為什麼股票能順利邁向填權息之路，其實最重要的還是要有買盤，如果這個買盤是自動自發出現的更好，但有什麼原因可以讓買盤自動自發出現？那就是將配發股利再滾入投資的買盤，而會將股利再投入原持股的投資人大多都是法人，市場上有相當多的法人採取拿到股利後，再將股利買回原持股的操作策略，而這樣的操作策略，不但可以降低持有的成本，未來股利還可以愈領愈多，所以，法人持股比重愈高的個股，在除息後會有股利再買回的買盤，而這類型個股的填權息之路也會比較順遂。