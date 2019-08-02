轉運股大爆發 老莫股逆襲 喜迎第2春

分享 facebook 【作者／連乾文】

這次美股財報公布顯示德儀與微軟是最成功的企業轉型成功的典範，而反觀國內半導體的濫殤可說是由曾當德儀集團副總裁張忠謀1985年回國開始發展，初期技術移轉引進以德儀、IBM為大宗，之後宏碁（2353）在1989年和德儀成立半導體廠，德碁是台灣第一家DRAM專門製造廠，曾創下高營收成長紀錄，但在1997年也創下單一公司虧損的最高紀錄，在大幅虧損近百億元後宏基與德儀選擇分手。

德儀營運利率達41%

微軟成為最大市值王

德儀在記憶體踢到鐵板後，遂在1996年到2012年之間組織重整併購了33家公司，總共賣掉18項業務，之後退出無線通訊和手機AP晶片紅海市場，避免爾後諾基亞、摩托羅拉、易利信在手機的衰退時所造成鉅額虧損，目前營收比重類比IC占66%、嵌入式處理器占23%，德州儀器已成全球最大的類比晶片供應商，市場占有率18%，由於走利基市場如工控及車用，毛利率高達65.1%，營運利潤率達41%，是企業轉型成功典範。

另一轉型成功典範是微軟，2019年每股盈餘年增率達138%，雲端的Azure2019年Q2營收年成長64%，在PC低迷情況下，Windows作業軟體銷售欠佳，遊戲機也乏善可陳，遊戲機硬體約下降19%，雲端的Azure市占率遠低於Amazon雲端（AWS），但微軟走企業端市場，不僅市占率節節高升，毛利率也不斷攀高，成為成長性最高的企業，微軟市值現已超過1兆美元成為市值王。

電動自行車興起

美利達發光發亮

台股也有轉型成功例子，如美利達（9914），2016年台灣自行車出口年衰退26%，美利達當年股價曾大跌56%，但在2019年卻是發光發亮轉型成功漲倍股，美利達第2春源自電動自行車（E-Bike）的興起，2018年電動自行車在歐洲滲透率僅12%，在美國滲透率也僅1%，野村估E-Bike出貨量將從2019年的250萬輛～300萬輛估在10年內會成長至1000萬輛，E-Bike單價高於傳統自行車約50%。 分享 facebook

美利達E-Bike2015年銷售1.86萬台，2018年達14.38萬台，估2018～2022年每年複合成長率約達18%，美利達因未來仍具高成長性，因此通常以次年獲利的本益比19～22倍評價。

受惠TWS大量使用

中探針訂單陸續湧入

中探針（6217）也是轉型成功例子，主要受惠於TWS（真藍牙耳機）大量使用。主力產品是Pogo Pin（彈簧針）是很傳統的電子產品，過去PC的充電連接埠設計採用磁吸固定的Mag Safe充電連接埠設計，透過磁吸方式用中探針的Pogo Pin與接埠端連接，即使是使用者不慎踢到電線，或是忘記將電源線拔除，也不致於讓PC因為線材牽絆而從桌面摔落，但現在為了讓PC更輕薄、更高電壓及廠商想賺更多周邊配件利潤，PC業者計畫未來都要改採正反均可連接的Type C，支援更高功率輸出以符合對電源高功率要求。

中探針在產品Pogo Pin有被取代的趨勢下，獲利一路下滑，股價不振跌至3.3元。但中探針時來運轉，2019年TWS等穿戴裝置大為流行，穿戴裝置因防水性需求分別使用Pogo Pin或USB或無線充電等來做充電介面接頭，Pogo Pin使用比率達6成以上、USB介面約僅占2成。