親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

福原愛甜美大姑轟動日本 凍齡高顏值太驚人

大家都愛配息基金 眉角多！怎看怎挑才賺

2019-07-26 10:47非凡商業周刊

分享
【作者／朱岳中】

說配息基金是台灣投資人最愛的基金類型，大概沒人會反對。從早年主要都是債券型基金才有所謂的配息，但現在演變成各類皆可配；只要客戶喜歡，基金公司配給你！也因為台灣投資人的狂愛，讓一些國際級的基金公司特地為台灣投資人發行台灣專屬的配息級別（部分基金級別名稱中有「T」的，即為台灣級別），也算另類的「台灣之光」了！

然而你是否想過為何要買配息型的基金？是一窩蜂地趕流行？還是真有需要？買配息基金要注意些什麼？只會看配息率高低？配息是配真的還是配假的？諸多問題，且待本文一一解答。

善用配息發揮綜效

首先，買配息商品有何優缺點？就優點來說，大家想到的一定就是有現金收入，也就是可以創造現金流。但你是否想過您為何需要現金流？若今天是因為已退休沒有固定收入，或是收入不穩定的SOHO族或業績導向的業務人員，需要創造穩定的現金流外，其他人為何需要？當拿到這些配息時，如果是再拿去做其他投資倒也還好（例如以債券型基金的配息去投資股票型商品）。

很多投資人卻只是讓資金又回流銀行擺著，也沒其他額外用途。但當初會想買配息商品，不就是嫌銀行利息太低，才會去買配息商品的嗎？這豈不是矛盾？但為了配息所產生的缺點，投資人卻都忽略了。

配息商品的主要缺點就是少了複利效果，因為配息意謂把收益從基金公司那拿了回來，於是就無法滾入再投資，複利效果當然就少了，不過這也非絕對，如果是下滑階段，配息反而可能因此減少損失。然而基金公司為了配息，可能被迫賣出部分資產，因此增加了成本，投資績效受影響就無可避免了。從附表1的例子可看出，不論單筆或定期定額，不配息的績效都高於配息型的。

對於想買配息基金的投資人而言，配息率高低往往是挑選相關商品的主要考量，孰不知配息率高低與報酬率間並沒有畫上等號。

分享

配息高低成為關鍵

部分基金公司利用投資人此一盲點，大發超高配息率的商品，而其配息率根本是不合理的數字，基金公司如何能配得出此高配息率？這其中顯然大有問題。舉例來說，美國目前聯邦基金利率上限2.5%，10年期公債殖利率約2%，高收益債殖利率不到6%，市場利率水準大概就只如此，為何基金公司可以發出10%以上的配息給債券型基金？兩個可能原因，1是基金公司買了非常低信評（例如高收益債中信評最低的C級債券）的商品，所以配息率有可能真的很高；2則是基金公司拿投資人的本金配給投資人了。

若是第1個理由，那顯然讓投資人陷入高風險而不自知！既然要冒高風險以換取高報酬，哪還不如乾脆去買股票型基金。投資人要如何知道所買的基金有無買高風險的商品？最簡單的方法就是查閱基金月報（在各基金公司網站或Money DJ理財網等網站都可下載），可看到類似附圖1的信用評等分布圖，從中清楚看到，B基金所配置債券的信用評等明顯低於A基金許多。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/7/26 No.1155】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

健康中國2核心 力挺生技 精準醫療 製藥醫材錢景好

2019-07-26 10:47

各國央媽搶著降息 重啟QE得小心短多長空

2019-07-26 10:47

金融先蹲後跳機率高 保險空間大 企金得等機會

2019-07-26 10:47

追求股債資產平衡 不確定的市場得隨時掌握機會

2019-07-19 11:30

萬一還能買嗎? 價值投資選股 高檔不怕買貴

2019-07-19 11:30

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

汽車零組件否極泰來 迎接下半年回升行情好時機

2019-07-19 11:30

科技戰全面開火 半導體領軍 漲價風潮再起

2019-07-19 11:30

2020啟動 凍蒜概念股卡位贏面大

2019-07-12 11:09

5000億入袋 股息怎麼運用？ 短線賺價差 長線拚零成本

2019-07-12 11:09

紡織族群揮別夕陽 運動 機能 穿戴商機如日東升

2019-07-12 11:09

生技股一觸即發 醫美 醫療設備伺機布局

2019-07-12 11:09

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:09

面對貿易戰 船輕才能過淺灘 東陽瘦身回春有成

2019-07-05 11:48

明星股搶先看 卡位復仇行情3大指南

2019-07-05 11:48

聯準會鷹轉鴿？ 熱錢股債市直球對決

2019-07-05 11:48

光學鏡頭技術定優勢 終端應用產品形式多樣化

2019-07-05 11:48

利空投資術 危機入市！接盤俠智取絕招

2019-07-05 11:48

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

不敗資產抗貨幣戰 日圓 美股 黃金漲勢旺

2019-06-28 10:45

正負10%！逆向祕訣 年線乖離率探台股潛力與風險

2019-06-28 10:45

遊戲業產值快速成長 軟硬際遇兩極 軟體研發 代理俏

2019-06-28 10:45

超級機戰蓄勢待發 台廠新機鏈誰最靚？

2019-06-28 10:45

臺企銀華麗轉身 黃博怡要讓金融變得不一樣

2019-06-21 10:24

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

小英概念股再接地氣 5＋2產業依然很強大

2019-06-21 10:24

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

下半年反攻特種部隊 3大尋寶攻略帶你強勢逆襲！

2019-06-14 13:28

全球大動盪 鎖定ETF撈寶 指數型 原物料避險 短打皆宜

2019-06-14 13:28

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:28

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

黑馬就在你身邊！ 生活選股術精選16檔好貨

2019-06-06 10:46

華概股 蘋概股總盤點 誰能成為最佳抗戰英雄？

2019-06-06 10:45

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

歡慶23周年 10檔壽星股 贏戰下半年

2019-06-06 10:43

4天3夜玄奘之路一步一腳印 台大EMBA瘋戈壁 戰勝自我 團隊合作成風範

2019-06-06 10:41

跌深股自救術 股民必看！ 逆轉勝作戰計畫

2019-05-31 13:05
看更多

熱門文章

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

2019-07-25 08:43

買台積電不如買5G

2019-07-25 11:41

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

用好英文追夢！技職生考上政大外交 立志成為外交人員

2019-07-19 08:55

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

半導體設備廠接到大禮

2019-07-25 13:22

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

2019-07-25 12:44

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

2019-07-25 08:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top