大家都愛配息基金 眉角多！怎看怎挑才賺

分享 facebook 【作者／朱岳中】

說配息基金是台灣投資人最愛的基金類型，大概沒人會反對。從早年主要都是債券型基金才有所謂的配息，但現在演變成各類皆可配；只要客戶喜歡，基金公司配給你！也因為台灣投資人的狂愛，讓一些國際級的基金公司特地為台灣投資人發行台灣專屬的配息級別（部分基金級別名稱中有「T」的，即為台灣級別），也算另類的「台灣之光」了！

然而你是否想過為何要買配息型的基金？是一窩蜂地趕流行？還是真有需要？買配息基金要注意些什麼？只會看配息率高低？配息是配真的還是配假的？諸多問題，且待本文一一解答。

善用配息發揮綜效

首先，買配息商品有何優缺點？就優點來說，大家想到的一定就是有現金收入，也就是可以創造現金流。但你是否想過您為何需要現金流？若今天是因為已退休沒有固定收入，或是收入不穩定的SOHO族或業績導向的業務人員，需要創造穩定的現金流外，其他人為何需要？當拿到這些配息時，如果是再拿去做其他投資倒也還好（例如以債券型基金的配息去投資股票型商品）。

很多投資人卻只是讓資金又回流銀行擺著，也沒其他額外用途。但當初會想買配息商品，不就是嫌銀行利息太低，才會去買配息商品的嗎？這豈不是矛盾？但為了配息所產生的缺點，投資人卻都忽略了。

配息商品的主要缺點就是少了複利效果，因為配息意謂把收益從基金公司那拿了回來，於是就無法滾入再投資，複利效果當然就少了，不過這也非絕對，如果是下滑階段，配息反而可能因此減少損失。然而基金公司為了配息，可能被迫賣出部分資產，因此增加了成本，投資績效受影響就無可避免了。從附表1的例子可看出，不論單筆或定期定額，不配息的績效都高於配息型的。

對於想買配息基金的投資人而言，配息率高低往往是挑選相關商品的主要考量，孰不知配息率高低與報酬率間並沒有畫上等號。 分享 facebook

配息高低成為關鍵

部分基金公司利用投資人此一盲點，大發超高配息率的商品，而其配息率根本是不合理的數字，基金公司如何能配得出此高配息率？這其中顯然大有問題。舉例來說，美國目前聯邦基金利率上限2.5%，10年期公債殖利率約2%，高收益債殖利率不到6%，市場利率水準大概就只如此，為何基金公司可以發出10%以上的配息給債券型基金？兩個可能原因，1是基金公司買了非常低信評（例如高收益債中信評最低的C級債券）的商品，所以配息率有可能真的很高；2則是基金公司拿投資人的本金配給投資人了。

若是第1個理由，那顯然讓投資人陷入高風險而不自知！既然要冒高風險以換取高報酬，哪還不如乾脆去買股票型基金。投資人要如何知道所買的基金有無買高風險的商品？最簡單的方法就是查閱基金月報（在各基金公司網站或Money DJ理財網等網站都可下載），可看到類似附圖1的信用評等分布圖，從中清楚看到，B基金所配置債券的信用評等明顯低於A基金許多。